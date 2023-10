La Coupe du monde 2030 se disputera dans six pays et sur trois continents

Pour célébrer le centenaire de la Fifa les premiers matches se joueront en Amérique du Sud, le Maroc, l’Espagne et le Portugal accueilleront la suite de la compétition.

Alors que la Coupe du Monde 2022 au Qatar a tenu toutes ses promesses et que la prochaine édition en Amérique du Nord (2026) s’annonce excitante, des précisions importantes ont été apportées quant au Mondial 2030. En effet, ce dernier se disputera sur trois continents différents, pour célébrer le centenaire de la compétition qui voyait le jour en 1930, donc.

Ce mercredi, le président de la CONMEBOL déclarait : «la Coupe du Monde du centenaire 2030 débutera là où tout a commencé. L’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matchs d’ouverture du Mondial centenaire». Mais si ces pays d’Amérique du Sud seront terres de football durant la compétition, d’autres pays auront également cette chance.

L’Espagne, le Portugal et le Maroc vont rafler la mise. Sur son site officiel, la FIFA a révélé que ces trois pays «se qualifieront automatiquement à partir des créneaux existants, sous réserve de la réussite de la procédure d’appel d’offres menée par la FIFA et d’une décision du Congrès de la FIFA en 2024.»

Cela signifie que les trois nations seront donc qualifiées d’office pour participer à la Coupe du Monde 2030. Une récompense en or pour ces dernières qui bénéficient de la volonté de la FIFA d’organiser l’édition dans 3 continents différents et donc, dans 6 pays au total. Une nouvelle qui devrait faire jaser, une fois de plus.