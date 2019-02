La crise à l’école et l’arrivée de Gbagbo en Belgique à la Une de la presse ivoirienne

La paralysie des établissements scolaires et universitaires liée à des grèves des enseignants et le départ de l’ex-chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo de la Haye au Pays Bas sont les principaux sujets qui dominent la Une des journaux ivoiriens parus, mercredi.Dans les universités, « les enseignants durcissent le ton» , rapporte Le Temps, là où LG Infos note dans le même élan que « la grève se durcit», évoquant cette fois-ci le secteur de l’éducation nationale et de la formation de base.

L’Inter dans le même registre, souligne que «la crise s’aggrave ». «Les parents d’élèves prennent position», informe le confrère, quand Notre Voie, annonce qu’une « syndicaliste arrêtée pique une crise». Le Quotidien d’Abidjan pour sa part dénonce « le silence coupable du gouvernement ».

A propos de l’ancien chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo mis en liberté sous conditions dans le cadre de son procès à la Haye au Pays Bas, les journaux ivoiriens rapportent qu’il a quitté ce pays pour la Belgique.

« Voici les dernières nouvelles de Gbagbo et Blé Goudé », croit savoir le quotidien Notre Voie. « La CPI a remis Gbagbo aux autorités Belges hier », renchérit Le Nouveau Réveil dont l’information est confirmée par Le Temps confirme qui écrit que M. Gbagbo « a regagné la Belgique hier ».

Soir Info ouvre ses colonnes à l’avocat de Charles Blé Goudé , ancien patron de la galaxie patriotique qui était également poursuivi devant la Cour pénale internationale (CPI). « Après la libération de son client, Me Ndri parle », placarde Soir Info.