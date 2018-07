La crise au PDCI alimente la Une de la presse ivoirienne

La crise interne au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-parti unique) entre pro et anti parti unifié Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) continue d’alimenter la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.« Crise au Pdci-Rda : les pro-parti unifié attaquent Bédié en justice », barre en Une Notre Voie. La riposte ne s’est pas attendre, selon Soir Info qui titre que Bédié « frappe » et exclut un cadre du groupe d’Adjoumani.

Pour Dr Gnamien Yao (Grand conférencier du parti) : « quiconque voudra anéantir le Pdci-Rda sera englouti », rapporte ensuite ce journal.

« La destruction du Pdci n’est pas notre ambition (…) Nous ne sommes pas l’unique mouvement au Pdci», rétorque Kobenan Adjoumani dans les colonnes de Le Patriote.

« On va se peser et Bédié va choisir », souligne à son tour, le ministre Pdci pro-Rhdp, Amédé Kouakou en couverture de L’Inter. Ce qui fait dire par la suite à ce journal que la guerre pro et anti parti unifié fait rage.

Affaire Mouvement « Sur les traces du président Houphouët-Boigny » : les délégués du Pdci font bloc autour de Bédié, affirme pour sa part Le Nouveau Réveil à côté de LG Infos qui complète ,« la jeunesse du Pdci-Rda se révolte contre Ouattara » après la création du mouvement d’Adjoumani.