La croissance Ã©conomique ivoirienne devrait se situer autour de 8% en 2017 (Ouattara)

La croissance Ă©conomique de la CĂ´te d’Ivoire devrait se situer autour de 8% en 2017, a indiquĂ© dimanche soir, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, dans un discours Ă la Nation, Ă l’occasion du nouvel an. »Après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la pĂ©riode 2012-2016, notre croissance Ă©conomique devrait se situer autour du taux très apprĂ©ciable de 8% en 2017 en dĂ©pit des fortes tensions internes et de la baisse des cours du cacao », a dit M. Ouattara.

Il a assurĂ© que l’Ă©conomie ivoirienne « se porte globalement bien, est solide (et) est rĂ©siliente », soulignant que cette performance a permis de « rĂ©sorber la dette intĂ©rieure en particulier vis-Ă -vis des Petites et moyennes entreprises en payant plus de 911 milliards F Cfa Ă 8.914 fournisseurs et prestataires de l’Etat ».

« Nous poursuivons nos actions pour amĂ©liorer l’environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privĂ© et par l’accĂ©lĂ©ration des rĂ©formes structurelles et sectorielles notamment dans le cadre du Doing business et du Millenium challenge corporation  (MCC) », a-t-il poursuivi.

Il s’est fĂ©licitĂ© qu’au cours de l’annĂ©e 2017, les partenaires Ă©conomiques et financiers, bilatĂ©raux et multilatĂ©raux ainsi que les investisseurs internationaux ont « honorĂ© la CĂ´te d’Ivoire de leur confiance en continuant Ă investir massivement dans l’Ă©conomie » du pays.

La mobilisation d’importantes ressources nĂ©cessaires dans un contexte marquĂ© par les chocs internes et externes a permis Ă la CĂ´te d’Ivoire de stabiliser sa croissance Ă©conomique.

Première puissance Ă©conomique de l’Uemoa, la CĂ´te d’Ivoire est dans le TOP 10 des pays Ă plus forts taux de croissance avec une croissance du PIB de plus de 50%. Le pays qui ambitionne d’ĂŞtre Ă©mergent en 2020, a Ă©laborĂ© un programme de 30.000 milliards sur la pĂ©riode 2016-2020.

Le ratio dette sur le PIB qui est de 42% Ă fin 2017 est largement en deçà de la norme communautaire de 70% dĂ©finit par l’Uemoa et 49% pour le Fonds monĂ©taire international (FMI). Quant au dĂ©ficit budgĂ©taire, il a Ă©tĂ© contenu dans la norme de 3% grâce Ă la mobilisation des ressources publiques.

La CĂ´te d’Ivoire a enregistrĂ© un taux de croissance estimĂ© Ă 8,5% en fin d’exercice 2016. Elle figure parmi les pays prĂ©-Ă©mergents et les six pays africains qui sont Ă la frontière de l’Ă©mergence, selon la Bourse de Londres (London Stock Exchange).