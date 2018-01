La deuxiÃ¨me ville de Libye meurtrie par de nouveaux attentats

La ville de Benghazi, la deuxième de Libye, a été meurtrie par deux nouveaux attentats qui ont fait près de 40 morts, illustrant une instabilité persistante dans cette région contrôlée par les forces du maréchal controversé Khalifa Haftar.

Le double attentat Ă la voiture piĂ©gĂ©e, qui n’a pas Ă©tĂ© revendiquĂ©, s’est produit mardi soir dans le centre de cette ville de l’est du pays minĂ© par l’insĂ©curitĂ© et les rivalitĂ©s politiques depuis la chute en 2011 du rĂ©gime de Mouammar Kadhafi après une rĂ©volte populaire.

Selon l’analyste libyen Mohamed Eljarh, la mĂ©thode utilisĂ©e dans les attaques, parmi les plus meurtrières ces dernières annĂ©es en Libye, vise clairement Ă faire le plus grand nombre de morts possible.

Mardi soir, au moment oĂą les fidèles sortaient d’une mosquĂ©e dans le quartier Al-Sleimani, un vĂ©hicule piĂ©gĂ© a explosĂ©. Trente minutes plus tard, une seconde voiture explosait alors que forces de sĂ©curitĂ© et civils s’Ă©taient rassemblĂ©s pour venir en aide aux victimes de la première attaque, selon une source de sĂ©curitĂ©.

Selon un dernier bilan compilĂ© mercredi par les services de sĂ©curitĂ© Ă partir d’informations des hĂ´pitaux de Benghazi, 37 personnes, dont un Egyptien et un Soudanais, ont pĂ©ri et près de 90 ont Ă©tĂ© blessĂ©es dans le double attentat.

Le gouvernement d’union nationale (GNA), basĂ© dans la capitale Tripoli et soutenu par la communautĂ© internationale, a condamnĂ© le double attentat de Benghazi.

La mission de l’ONU en Libye (Manul) a pour sa part dĂ©noncĂ© un acte « épouvantable », soulignant que les attaques contre les civils « constituent des crimes de guerre ».

– ‘Cellules dormantes’ –

Ahmad al-Fitouri, un responsable des services de sĂ©curitĂ© dĂ©pendant des forces du marĂ©chal Haftar, l’homme fort de l’est libyen, a Ă©tĂ© tuĂ© dans l’attentat, selon le porte-parole militaire Miloud al-Zwei.

La mosquĂ©e près de laquelle le double attentat s’est produit est connue pour ĂŞtre un fief de groupes salafistes qui ont combattu les jihadistes Ă Benghazi aux cĂ´tĂ©s du marĂ©chal Haftar.

Ce dernier soutient un gouvernement parallèle au GNA qui a dĂ©crĂ©tĂ© trois jours de deuil dans l’est libyen. Il a ordonnĂ© mercredi l’ouverture d’une enquĂŞte pour traquer les auteurs de ces attentats « terroristes », a rapportĂ© l’agence libyenne loyale aux autoritĂ©s de l’Est.

Ces attentats ont lieu alors que le marĂ©chal Haftar avait annoncĂ© Ă l’Ă©tĂ© 2017 avoir dĂ©barrassĂ© Benghazi, un millier de km Ă l’est de Tripoli, des groupes jihadistes après plus de trois ans de combats meurtriers.

Mais ses forces accusent des « cellules jihadistes dormantes » qui visent rĂ©gulièrement les commandants et membres de l’ArmĂ©e nationale libyenne (ANL) auto-proclamĂ©e par le marĂ©chal Haftar.

Selon des tĂ©moins, un officier de l’ANL recherchĂ© par la Cour pĂ©nale internationale (CPI), Mahmoud Al-Werfalli, a exĂ©cutĂ© mercredi sur les lieux de l’attentat des prisonniers jihadistes prĂ©sumĂ©s en guise de vengeance.

Cet officier est accusé par le CPI pour des faits semblables commis en 2016 et 2017, au cours desquels il aurait lui-même tiré sur des prisonniers ou des combattants blessés ou ordonné leur exécution.

– ‘Crime ignoble’ –

Le GNA a condamnĂ© l’attentat, dĂ©nonçant « un crime ignoble » et un « acte terroriste et lâche ».

Le chef de la Manul, Ghassan SalamĂ©, a condamnĂ© l’attentat lors d’une rencontre mercredi dans l’est libyen avec le marĂ©chal Haftar. Les deux hommes ont discutĂ© du processus politique et soulignĂ© l’importance de la tenue d’Ă©lections en 2018, a indiquĂ© la Manul sur son compte Twitter.

L’Union europĂ©enne a pour sa part prĂ©venu que de tels attentats « menacent encore davantage, dans un climat dĂ©jĂ fragile, le travail en cours pour rĂ©tablir la sĂ©curitĂ©, la stabilitĂ© et l’Etat de droit en Libye ».

L’ONU a dĂ©fini un plan d’action qui prĂ©voit notamment des Ă©lections en 2018, pour sortir ce riche pays pĂ©trolier de la crise.

Les deux principaux rivaux, le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Haftar, se sont engagés sur un processus de sortie de crise le 25 juillet 2017 en France sous les auspices du président Emmanuel Macron, prévoyant notamment des élections en 2018.

Mais leur rapprochement reste depuis laborieux et compromis par les incertitudes sur les intentions du maréchal Haftar, accusé par ses détracteurs de vouloir prendre le pouvoir et instaurer une dictature militaire.

La ville de Benghazi a Ă©tĂ© particulièrement touchĂ©e par des violences visant notamment les reprĂ©sentations diplomatiques et les forces de sĂ©curitĂ©. Une attaque contre le consulat amĂ©ricain, le 11 septembre 2012, avait coĂ»tĂ© la vie Ă l’ambassadeur Christopher Stevens ainsi que trois autres AmĂ©ricains.