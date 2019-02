La directrice régionale de l’Oms pour l’Afrique en visite au Cameroun

La visite du docteur Matshidiso Moeti au Cameroun s’étendra du 20 au 23 février .

La directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), Matshidiso Moeti, effectue sa première visite officielle au Cameroun du 20 au 23 février, afin de s’imprégner des avancées eregistrées dans le pays en matière de santé. C’est ce qu’a annoncé mardi le ministère de la Santé publique sur son compte Twitter.

Durant son séjour, le docteur Matshidiso Moeti visitera deux formations sanitaires et s’entretiendra avec plusieurs personnalités sur des sujets d’actualité sanitaire; notamment, la coopération entre le Cameroun et l’Oms, le renforcement du système de santé, la couverture sanitaire universelle, la revitalisation des soins de santé primaires et les urgences sanitaires et humanitaires.