La dissolution du gouvernement à la Une de la presse ivoirienne

La dissolution de l’équipe gouvernementale par le chef de l’Etat Alassane Ouattara monopolise la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.« Remaniement ministériel : un gouvernement RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et société civile dans les prochains jours », annonce Fraternité Matin.

Le chef de l’Etat a dissous, hier, l’équipe gouvernementale et reconduit le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui lui proposera une nouvelle liste de ministres, poursuit ce journal à capitaux publics.

Crise au RHDP/ Tension autour du parti unifié : Ouattara dissout le gouvernement, renchérit Le Temps, là où L’Intelligent d’Abidjan croit savoir ce qui s’est passé, hier, et ce qui se prépare depuis la dissolution de cette équipe Gon I.

« Voici le plan de Ouattara pour la formation du nouveau gouvernement », indique Le Jour Plus, quand le Patriote ébauche une liste de « ceux qui sortent» et de « ceux qui rentrent» dans ce gouvernement Gon II.

«Crise au PDCI, dissolution du gouvernement : les 48h qui ont scellé le sort de l’alliance Bédié-Ouattara, placarde pour sa part Notre Voie à côté de L’Inter qui s’interroge : « que va faire Bédié ? ».

La crise interne au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-parti unique) occupe également une place de choix à la Une de la presse ivoirienne. PDCI-RDA : Bédié ne reconnaît pas le courant « Sur les traces d’Houphouët-Boigny », souligne à ce propos Le Jour Plus.

Après la création d’un courant par Adjoumani, Bédié à ses militants, hier: « ne laissez pas prospérer les marchands d’illusion », rapporte Soir Info. Selon L’Intelligent d’Abidjan, Bédié se dresse contre Adjoumani et ses « comparses » et demande de « ne pas laissez prospérer les intérêts personnels et les marchands d’illusion ».

Ce qui fait dire à Le Nouveau Réveil que Bédié est « très fâché » suite à cette affaire de « mouvement sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny ».