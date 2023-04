La diva Queen Eteme annoncée au Sud-Cameroun

L’artiste de renommée internationale, d’origine camerounaise sera présentée au public d’Ebolowa début juin prochain. Ce sera dans le cadre d’un concert événement de levée de fonds, destiné à la promotion culturelle et à la valorisation de l’art musical.

Elle a récemment séjourné au Cameroun pour la réception d’un prix d’Excellence décerné par l’association APPED2. Queen Eteme, c’est une longue et riche carrière commencée il y a plus de 20 ans, lorsque, aînée d’une famille du village Edinding près d’Obala, elle arrive en France pour des études supérieures, mais est très vite rattrapée par le virus du chant, où elle démarre comme choriste gospel, puis sera repérée pour être soliste de certaines grandes compositions.

C’est l’envol d’une grande aventure qui lui permettra alors, grâce à sa virtuosité décelée dans ses cordes vocales, d’aller à la rencontre des plus grands. Manu Dibango, Carole Fredericks, Alpha Blondy, Ismaël LÔ, Papa wemba, avant de se forger sa propre identité.

D’où un premier album, Soki, sorti en 2003, riche en couleurs et influences, qui viendra complètement dévoiler sa tendance artistique très universelle. Elle mettra 6 ans pour voir naître le 2e album, Lafi, en 2008, qui sera un sacré retour aux sons de chez nous, avec au passage de belles collaborations d’avec Krotal, Jacques Greg Belobo.

Viendra un 3ème album, Amazing Encounter, paru deux ans plus tard en 2010, presque entièrement Gospel.

Le 4ème opus est publié en Février 2013, intitulé BI Mawô, qui signifie tiens-moi la main, un album conçu à Cotonou, pré enregistré à Yaoundé et finalement masterisé, mixé et produit à Conakry par le label Koura Sounds. Un 5ème album en cours de réalisation est baptisé A New Day Of Africa.

Parce qu’elle est définitivement africaine, comme Were Were Liking, Myriam Makeba, Sally Nyollo, Queen Eteme est une femme immense, dans tous les sens, engagée dans le leadership continental et du monde, membre de plusieurs associations de défense et de promotion des droits des femmes, elle œuvre efficacement pour le rayonnement de l’union africaine et de l’émancipation de la jeunesse du continent.

Conseillère Spéciale du Forum Mondial des Femmes d’Impact, la diva camerounaise a déjà reçu plusieurs lauriers à travers le monde aux cotés des Chefs d’Etat et de gouvernement et c’est donc cette grande et forte personnalité au grand cœur qui a accepté d’arriver à Ebolowa, capitale régionale du Sud, les 02 et 03 Juin prochains, pour l’événement de la présentation du grand prix de l’excellence sous le haut parrainage des plus hautes autorités de la région, Le maire de la Ville, Daniel EDJO’O et Le Président du Conseil régional du Sud, Emmanuel Mve Elemva, ayant marqué leur enthousiasme à accueillir cette reine, dans une région qui a tant besoin de promotion culturelle.

En rappel, L’opération est une idée lumineuse de APPED2, Acteurs de la presse pour la promotion de l’excellence et du développement durable.