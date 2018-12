La divergence sur le lieu d’inhumation de Sidy Lamine Niasse domine la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus à APA ce jeudi traitent essentiellement de la divergence sur le lieu d’inhumation du fondateur du groupe de presse Walfadjri, Sidy Lamine Niasse, décédé mardi dernier suite à un malaise cardiaque.« La seconde mort de Sidy » barre à sa Une le quotidien Enquête qui raconte le « clash » observé entre Ahmed Khalifa Niasse, frère de Sidy Lamine Niasse qui souhaite enterrer son frère dans leur ville natale de Kaolack (centre) et le fils de ce dernier, Cheikh Niasse, qui souhaite respecter le dernier vœux de son père d’être inhumé à Yoff (Dakar).

Rappelant que la levée du corps, prévue hier, a été renvoyée faute de consensus sur le lieu d’inhumation, le journal mentionne en sous-titres ces déclarations des deux protagonistes : « Cheikh Niasse (fils du défunt) : « Inch Allah, ce sera à Yoff, il n’y a pas de doute là-dessus. C’était la volonté de mon père… », Ahmed Khalifa Niasse (frère du défunt) : « Sidy sera enterré à Léona Niassène près des siens vendredi après la prière » » et Enquête d’ajouter : « La morgue de l’hôpital Principal placée sous haute surveillance de la Lgi ».

Sur cette même actualité, Vox Populi parle d’un « désaccord » dans la famille et reprend cette déclaration de Baye Dame Niasse, fils d’El Hadj Ahmed Tidiane Niasse, un des parents du défunt : « On ne change pas de position. Encore une fois, nous réclamons le corps de notre père Sidy Lamine Niasse. C’est le vœu des Khalifes de Léona Niassène et de Médina Baye (familles religieuses du défunt). C’est tout ».

Cela pousse Vox Populi à dire que « Médina Baye et Léona Niassène désavouent Cheikh Niasse » qui voulait respecter la volonté de son père d’être inhumé à Dakar.

Sous le titre : « Confusion autour d’un cercueil », Libération informe que Cheikh Niasse a échappé à un lynchage et souligne qu’Ahmed Khalifa Niasse promet de « livrer » la dépouille à Kaolack.

L’Observateur, retraçant cette épilogue, arbore cette titraille : « Polémique sur le lieu d’inhumation du fondateur de Walf : La famille de Sidy Lamine à corps et à cri – Terrible clash entre Ahmed Khalifa Niass et Cheikh Niass, fils du défunt – Levée du corps reportée, réunion de famille terminée en queue de poisson – Le grand-frère du Mollah convoque une conférence de presse et programme l’inhumation à Léona Niassène – Ahmed Khalifa Niasse : « Je connais ceux qui ont tué mon frère. Ils répondront de leurs actes ».

Parlant des circonstances et causes du décès de Sidy Lamine Niasse, L’AS reprend à sa Une cette affirmation d’Ahmed Khalifa Niasse : « On a tué Sidy Lamine Niass ». Dans les colonnes du quotidien, Ahmed Khalifa Niasse accuse les collaborateurs du PDG de Walf de l’avoir « mis dans un endettement lourd auprès des banques » et a juré de payer les dettes de son frère.

WalfQuotidien fait fi de tout cet imbroglio et informe que « Le peuple (a rendu) hommage à son serviteur » et se désole en ces termes de la polémique constatée autour du lieu d’inhumation : « « Prési » ne mérite pas ça ». Le journal reproduit, par ailleurs, une interview qu’avait accordée « Le Mollah » à son journal à l’occasion de la célébration des 34 ans du quotidien : « WalfQuotidien sera centenaire » disait-il dans cette entrevue consacrée au parcours du groupe médiatique créé en 1984.