La douane caracole en tÃªte des administrations les plus corrompues au Cameroun (rapport)

La Commission nationale anti-corruption (CONAC) du Cameroun a affirmĂ©, dans son dernier rapport, avoir «mis Ă nu diverses techniques de corruption Ă ciel ouvert dĂ©veloppĂ©s par certains douaniers vĂ©reux» dont le train de vie «trahit des pratiques de corruption par trop rĂ©voltantes».Dans ce volumineux document, couvrant la pĂ©riode 2010-2015 et que APA a pu consulter, ce secteur est ainsi prĂ©sentĂ© comme le plus gangrenĂ© par le phĂ©nomène, particulièrement dans les rĂ©gions du Centre, de l’ExtrĂŞme-Nord, du Littoral et du Sud-Ouest oĂą il possède les bases les plus rentables du pays.

Dans la mĂ©tropole Ă©conomique, Douala oĂą elle a auditionnĂ© 31 fonctionnaires de ce corps ayant avouĂ© ĂŞtre propriĂ©taires de plusieurs immeubles bâtis Ă travers le Cameroun, la CONAC fait Ă©tat de l’existence de tout un «quartier de douaniers».

Ayant par ailleurs dĂ©couvert de nombreux comptes bancaires crĂ©diteurs par centaines de millions FCFA, dont les montants ne peuvent se justifier par le salaire, la Commission signale le cas du «plus illustre» de ces douaniers, entrĂ© dans la corps par le bas de l’Ă©chelle il y a quelques annĂ©es, et qui «a rĂ©ussi l’exploit d’ĂŞtre propriĂ©taire de 13 villas en dur bâties sur terrains titrĂ©s, d’un immeuble de 5 niveaux Ă©galement construit sur terrain titrĂ©, ainsi que de 10 terrains immatriculĂ©s».

A ce vaste domaine immobilier, s’ajoutent plusieurs autres biens dont des camions, des autobus et autres vĂ©hicules personnels haut de gamme.

Selon le rapport, plusieurs «écarts paradoxaux» ont Ă©tĂ© relevĂ©s entre les recettes enregistrĂ©es par le guichet unique de  la douane et celles reversĂ©es au TrĂ©sor public, en vertu d’exonĂ©rations illĂ©galement octroyĂ©es Ă des importateurs et en violation flagrante des dispositions lĂ©gales et règlementaires.

Pendant la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, la CONAC fait ainsi Ă©tat de pertes subies par l’Etat de l’ordre de plus de 1246 milliards FCFA, dont quelque 581 milliards FCFA «au titre des exonĂ©rations illĂ©galement octroyĂ©es».