La FAO appuie la promotion des légumineuses au Burkina Faso

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a dĂ©cidĂ© d’appuyer la promotion des lĂ©gumineuses au Burkina Faso, Ă travers le projet « Appui au dĂ©veloppement des lĂ©gumineuses », a appris APA auprĂšs du ministĂšre de l’Agriculture et des AmĂ©nagements hydrauliques.Mis en Ɠuvre dans les rĂ©gions du Nord et du Centre-Nord et financĂ© par la FAO Ă hauteur de 16 000 000 de FCFA pour une durĂ©e de 23 mois, ce projet porte sur des activitĂ©s de distribution de semences amĂ©liorĂ©es des diffĂ©rentes lĂ©gumineuses (niĂ©bĂ©, arachide et sĂ©same) et l’enseignement des techniques de production, de transformation et de commercialisation aux producteurs.

« Les lĂ©gumineuses contribuent Ă une amĂ©lioration nutritionnelle aussi bien des enfants, des femmes enceintes que de toute personne en carence de vitamine. Ce sont des aliments complets. Ils aident Ă©galement Ă la fertilisation des sols en apportant de l’azote. Ce qui permet au sol d’ĂȘtre beaucoup plus rentable», a soutenu le ministre de l’Agriculture, Jacob OuĂ©draogo.

Le Burkina Faso a abritĂ© en fĂ©vrier 2017 la clĂŽture officielle de l’annĂ©e internationale des lĂ©gumineuses qui s’est matĂ©rialisĂ©e par ‘’la DĂ©claration de Ouagadougou », qui recommande aux Nations unies de dĂ©crĂ©ter le 11 fĂ©vrier JournĂ©e internationale des lĂ©gumineuses.

Le Burkina Faso et la FAO ont signĂ© en aoĂ»t dernier un nouveau Cadre de programmation pays (CPP) de quatre ans, d’un montant de 90,3 millions de dollars.