La faune sauvage, victime collatérale des guerres

ElĂ©phants, hippopotames, girafes… Les grands mammifères africains frĂ´lent rĂ©gulièrement l’extinction dans les zones dĂ©chirĂ©es par la guerre, selon une Ă©tude publiĂ©e mercredi, qui met cependant en avant l’espoir de leur rĂ©cupĂ©ration grâce Ă des mesures adĂ©quates.

Selon cet article publié dans la revue Nature, 71% des zones protégées africaines ont été touchées par des conflits entre 1946 à 2010, parfois pendant des années.

ElĂ©phants abattus pour l’ivoire, qui finance les combattants, ou antilopes chassĂ©es pour leur viande par des populations affamĂ©es : les grands animaux d’Afrique sont toujours des victimes collatĂ©rales de ces conflits, oĂą certains pĂ©rissent aussi directement sous les balles.

« Les trajectoires des populations sauvages dĂ©clinent avec l’augmentation de la frĂ©quence des conflits », affirme l’Ă©tude, basĂ©e sur l’Ă©volution de 253 populations de 36 espèces de grands mammifères herbivores, dans 126 zones protĂ©gĂ©es de 19 pays africains.

Quelle que soit leur intensitĂ© (mesurĂ©e en nombre de morts humains), mĂŞme une augmentation « minime » de la frĂ©quence des guerres conduit ces populations sauvages sous le seuil de remplacement, ajoutent les deux auteurs, qui n’ont pas d’estimation du nombre total d’animaux disparus Ă cause des conflits.

Et toutes les espèces en sont victimes. « On pourrait s’attendre Ă ce que les Ă©lĂ©phants soient plus touchĂ©s en raison de la valeur au marchĂ© noir de leurs dĂ©fenses, mais il s’avère que l’effet du conflit demeure pour les autres animaux, buffles, zèbres, gnous, girafes, et beaucoup d’espèces d’antilopes, quand on enlève les Ă©lĂ©phants des donnĂ©es », explique Ă l’AFP, Joshua Daskin, qui a conduit ces recherches Ă l’universitĂ© de Princeton.

– Le cas encourageant du Mozambique –

L’Ă©tude passe en revue d’autres indicateurs connus pour leur impact sur la faune (frĂ©quence des sĂ©cheresses, taille des zones protĂ©gĂ©es, densitĂ© de population humaine, prĂ©sence d’industries d’extraction…), mais aucun n’a d’effet aussi dĂ©terminant que la frĂ©quence des conflits.

D’autres Ă©tudes ont montrĂ© qu’au niveau local, une guerre peut avoir Ă la fois des impacts nĂ©gatifs (munitions, braconnage pour la viande ou le trafic) et positifs (moins de pression humaine sur les zones protĂ©gĂ©es, dĂ©clin des industries extractives) sur la faune.

Mais cette vision d’ensemble, sur des dĂ©cennies et Ă l’Ă©chelle d’un continent, fait pencher la balance vers le nĂ©gatif, selon les auteurs de l’Ă©tude.

MalgrĂ© tout, tout espoir n’est pas perdu. « Un effondrement total des populations est rare, montrant que la faune ravagĂ©e par la guerre peut s’en remettre », note l’Ă©tude, qui insiste notamment sur l’importance de mesures rapides après un cessez-le-feu.

Les auteurs Ă©voquent en particulier l’exemple du parc national de Gorongosa au Mozambique, oĂą ils ont travaillĂ©. Plus de 90% des grands mammifères avaient disparu suite aux guerres qui ont ravagĂ© le pays entre 1977 et 1992, mais « la faune sauvage est revenue Ă environ 80% des niveaux prĂ©-guerre », souligne Daskin.

Anciens combattants embauchĂ©s comme gardes anti-braconnage, programmes d’Ă©ducation des habitants, crĂ©ation d’emplois dans le tourisme… Aider les communautĂ©s locales Ă retrouver une vie normale après une guerre est certes une « priorité », mais cela peut se faire « main dans la main » avec la rĂ©habilitation de la faune, insiste le chercheur.