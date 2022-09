La Fécafoot explique le choix de One All Sports comme nouvel équipementier de la sélection nationale

Bien qu’il soit situé dans un paradis fiscal, cela n’a pas empêché l’instance dirigé par Samuel Eto’o de choisir One All Sports comme partenaire. Pour la Fécafoot, il s’agit de l’un des meilleurs accords jamais réalisés par la fédération.

Ils étaient quatre équipementiers retenus par la commission ad hoc mis en place par le président de la Fécafoot. Ces structures sont Umbro, Puma, One All sports et Macron. Mais comme l’explique le responsable de la Fédération camerounaise de football, Ernest Obama, « il fallait choisir celui qui pourra aider au développement du football camerounais ». L’un des critères explique la fédération est celui concernant le modèle économique. C’est pour cette raison comme l’avance Ernest Obama, qu’Umbro par exemple n’a pas été retenu. Ce dernier proposait à la fédération d’effectuer sa paie selon les ventes de maillots qui seraient effectués.

Or, avec One All Sports, c’est une offre largement au dessus de ce que la Fécafoot depuis sa création a déjà eu à signer. Sauf que le montant du partenariat reste encore secret. Pour justifier cela, la Fécafoot explique ne pas vouloir dévoiler le montant sur demande de l’équipementier qui est en négociation avec un club de football marocain et ne voudrait pas ainsi que le montant qu’il a arreté avec le Cameroun influence sa négociation au Maroc.