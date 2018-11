La Fédération togolaise de football veut « restaurer la gloire » du football national

Le Comité exécutif de la Fédération togolaise de football (FTF) a indiqué, mardi dans un communiqué, que « des dispositions » sont en train d’être prises « pour restaurer la gloire du football national », quelques jours après la contreperformance de l’équipe nationale à domicile.« Préoccupé par la défaite inattendue à domicile de notre sélection nationale face à son homologue d’Algérie 1 but contre 4, le dimanche dernier, le Comité exécutif de la Fédération togolaise de football (FTF) s’est réuni d’urgence ce mardi 20 novembre 2018 afin d’analyser et de comprendre le contour et les circonstances de cette débâcle », lit-on dans le document, dont APA a reçu copie.

« Le Comité exécutif remercie le public sportif pour son soutien massif et inconditionnel à l’équipe nationale et le rassure des dispositions en perspective pour restaurer la gloire du football national », poursuit-il, avant de remercier le « chef de l’Etat et le gouvernement pour leurs efforts dans l’accompagnement de nos Eperviers ».

Pour rappel, cette défaite du Togo compromet ses chances de qualification pour la prochaine CAN. Pour sa part, le sélectionneur Claude Leroy avait annoncé qu’il démissionnerait en mars prochain s’il ne qualifie pas l’équipe lors de la dernière journée des éliminatoires.

Le technicien français a été recruté pour construire une solide équipe nationale et qualifier les Éperviers à la prochaine CAN.