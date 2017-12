La FIF annonce le licenciement de son juriste employÃ©, Pierre Gondo

La FĂ©dĂ©ration ivoirienne de football (FIF) a annoncĂ© vendredi, dans un communiquĂ© publiĂ© sur son site officiel, le licenciement de M. Pierre Gondo, prĂ©cĂ©demment, juriste employĂ© dans ladite institution.« La FIF informe les clubs,  la presse et le public sportif de ce que M. Gondo Pierre,  prĂ©cĂ©demment juriste employĂ©, ne fait plus partie des effectifs de la fĂ©dĂ©ration depuis le 22 dĂ©cembre 2017», rapporte le communiquĂ© ajoutant que ce dernier « n’est plus habilitĂ© Ă agir au nom de la FIF».

L’institution prĂ©sidĂ©e par Augustin Sidi Diallo prĂ©vient dans la foulĂ©e qu’elle « dĂ©cline toute responsabilitĂ© le concernant et surtout vis-Ă -vis des actes qu’il pourrait ĂŞtre amenĂ© Ă poser».