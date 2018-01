La FIF va se prononcer en ‘’urgence » sur la tenue d’une AG extraordinaire réclamée par les clubs

Le ComitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©dĂ©ration ivoirienne de football ( FIF) a dĂ©clarĂ© mercredi qu’il « prend acte et entend se prononcer en urgence» sur la requĂȘte de 42 clubs et groupements d’intĂ©rĂȘts exigeant la convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ( AGE).« Le comitĂ© exĂ©cutif de la FIF prend acte de cette requĂȘte sur laquelle il entend se prononcer en urgence aussi bien dans la forme que dans le fond», rapporte un communiquĂ© de la FIF.Â

L’institution qui dit avoir reçu notification par voie d’huissier de ladite requĂȘte de 38 clubs et 4 groupements d’intĂ©rĂȘts vendredi dernier Ă 17h 51 minutes ( heure locale et GMT) annonce que l’unique point Ă l’ordre du jour de cette demande d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est « la rĂ©vocation du prĂ©sident de la FIF et du comitĂ© exĂ©cutif au motif dĂ©terminant de l’Ă©limination de l’Ă©quipe nationale de football pour les phases finales de la coupe du monde  » Russie 2018″ ».

 Vendredi dernier, 38 clubs ivoiriens de football et 4 groupements d’intĂ©rĂȘts de la FIF  ont transmis  à ladite institution une pĂ©tition exigeant la tenue d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire.

Depuis l’Ă©limination de la sĂ©lection ivoirienne de football le 11 novembre dernier, des phases de la coupe du monde « Russie 2018», des voix s’Ă©lĂšvent pour critiquer la gestion du football national par le prĂ©sident de la FIF, Augustin Sidi Diallo.

Au nombre de ceux qui critiquent la gestion de M. Diallo Ă la tĂȘte de la FIF,  l’on note plusieurs footballeurs internationaux ivoiriens dont Didier Drogba,  Yaya TourĂ© et Yao Kouassi Gervais dit Gervinho.