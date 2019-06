La Fifa met la Caf sous tutelle

Fatma Samoura, la secrétaire générale la Fifa va assurer l’intérim président Ahmad.

Durant les six prochains mois, la tutelle de la Caf va être assurée par la Fifa et la secrétaire générale de cette organisation va y effectuer un audit.

Cette décision de la Fifa intervient quelques jours après les déboires judiciaire de Ahmad Ahmad, le président de la Caf. Celui-ci a en effet été entendu par la justice francaise dans une affaire de corruption.

Fatma Samoura, a pour mission « de mener un audit de la CAF afin d’évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération et de contribuer à l’accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours, destiné à assurer à la CAF un fonctionnement de manière transparente, efficace et selon les standards de gouvernance les plus élevés », d’après un communiqué du Comité exécutif de la Caf qui a siégé le 19 juin au Caire (Egypte)