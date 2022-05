La fintech Dreamcash représentera le Cameroun à l’Africatech Awards à Paris

45 startups africaines de tout le continent ont été nominées pour les Africa Tech Awards 2022, organisés par l’Africa Finance Corporation (IFC) aux côtés de Viva Technology.

Les Africa Tech Awards visent à reconnaître et à soutenir les startups percutantes à travers le continent qui sont à l’origine du changement.

Il comporte trois catégories dont la catégorie fintech qui, sans surprise, a reçu la plupart des candidatures ; 124 candidatures. Dans cette catégorie on peut citer DreamCash du Cameroun, Proxalys Sénégal, SingPay Gabon, et Applied Logic Ltd du Nigéria entre autres.

Les nominés ont été sélectionnés parmi plus de 300 candidatures soumises à travers le continent. Entre le 15 et le 18 juin, trois lauréats finaux sortiront lors d’une cérémonie de remise des prix à Paris.

« Le nombre et la qualité des candidatures reçues témoignent de la dynamique de la scène technologique africaine, qui s’est avérée résiliente même face aux nombreux défis posés par la pandémie de COVID-19. Ces prix aideront à développer les innovations dans des secteurs clés tels que la technologie climatique, la santé et les services financiers, qui sont essentiels pour soutenir la croissance durable et inclusive du continent », a déclaré le directeur général d’IFC, Makhtar Diop.