La florissante exploitation illÃ©gale de l’ambre en Ukraine

Volodymyr Korkoch appuie sur la pĂ©dale et lance sa jeep entre les cratères remplis d’eau qui jonchent le chemin. « La plupart du temps, on arrive deux Ă trois minutes trop tard », dĂ©plore ce policier ukrainien. Sa cible: les groupes locaux qui extraient illĂ©galement de l’ambre.

Son unitĂ© mène des raids quotidiens pour les traquer dans les environs de Kryvytsia, village du nord-ouest de l’Ukraine.

Autrefois riche site forestier, la zone a été transformée en paysage lunaire avec marécages et trous béants sur des centaines de mètres, preuves flagrantes du travail de centaines de prospecteurs illégaux.

Les habitants locaux surnomment l’endroit « Klondike » en rĂ©fĂ©rence Ă la rivière canadienne le long de laquelle de l’or avait Ă©tĂ© dĂ©couvert au 19e siècle, provoquant une ruĂ©e massive. Il s’agit de l’un des nombreux sites recelant de l’ambre en Ukraine, qui revendique les deuxièmes plus grandes rĂ©serves au monde — 15.000 tonnes concentrĂ©es dans les rĂ©gions de Jitomir, RivnĂ© et Volynie (nord-ouest) — après la Russie, et 30% Ă 40% de la production mondiale.

L’ambre est une rĂ©sine d’arbre translucide, fossilisĂ©e au cours de millions d’annĂ©es, et dont la couleur varie du jaune pâle au marron foncĂ©. Elle est souvent utilisĂ©e en tant que gemme dans l’orfèvrerie.

PortĂ©s par une demande accrue en Chine, les prix de l’ambre ont quadruplĂ© ces dernières annĂ©es, ce qui a dopĂ© la production illĂ©gale en Ukraine, avec de graves consĂ©quences pour l’environnement.

– Police bloquĂ©e –

Seules quatre tonnes d’ambre ont Ă©tĂ© exploitĂ©es lĂ©galement en Ukraine en 2015, selon les donnĂ©es les plus rĂ©centes disponibles. Une quantitĂ© nĂ©gligeable par rapport Ă la production illĂ©gale estimĂ©e entre 120 et 300 tonnes, rachetĂ©e par des contrebandiers.

L’ampleur du flĂ©au est telle que Kiev, dĂ©jĂ en proie Ă un conflit avec des sĂ©paratistes prorusses dans l’Est, a mobilisĂ© en 2015 et 2016 Ă plusieurs reprises sa Garde nationale dans les lieux les plus touchĂ©s, pour intervenir face Ă prospecteurs illĂ©gaux qui bouclaient des zones entières et empĂŞchaient l’accès de la police.

« L’Etat enregistre un manque Ă gagner Ă©norme. De plus, on peut d’ores et dĂ©jĂ parler d’un dĂ©sastre environnemental », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le Service d’Etat ukrainien pour la gĂ©ologie.

Travaillant par groupes de cinq Ă dix personnes, les mineurs utilisent de puissantes pompes artisanales et de larges tuyaux pour envoyer de l’eau jusqu’Ă dix mètres sous le sol, faisant remonter un mĂ©lange d’argile, de sable et de pierres, dont ils extraient au final l’ambre.

Cette mĂ©thode provoque l’Ă©rosion des sols fertiles au point que les arbres ne peuvent plus y pousser.

Les prospecteurs illĂ©gaux ont Ă©galement dĂ©forestĂ© de larges pans boisĂ©s pour faciliter l’accès aux sites riches en ambre.

« Certaines personnes vivent ici sous le seuil de pauvreté », explique Ă l’AFP Oleg, un mineur illĂ©gal de 28 ans, qui a exercĂ© ce mĂ©tier pendant quatre mois en 2016 dans sa rĂ©gion natale de Jitomir.

C’est l’appât du gain rapide et important qui les pousse vers cette prospection illĂ©gale.

Elle rapportait Ă Oleg environ 250 euros en cinq jours, contre un salaire mensuel de 6.000 hryvnias (187 euros) dans son ancienne profession d’employĂ© Ă Kiev.

« J’avais peur en permanence, mais l’adrĂ©naline et le goĂ»t de l’argent ont compensĂ© toutes mes craintes », tĂ©moigne-t-il, refusant de donner son nom de famille.

– ‘DĂ©gâts irrĂ©versibles’ –

Volodymyr Korkochdirige une Ă©quipe d’environ 200 policiers envoyĂ©s en renfort depuis mars dans la rĂ©gion de RivnĂ©. La traque des mineurs illĂ©gaux donne cependant peu de rĂ©sultats: le temps d’accĂ©der aux zones d’extraction illĂ©gales, souvent Ă©loignĂ©es, les contrebandiers ont gĂ©nĂ©ralement dĂ©jĂ disparu.

Mais « nous menons des opĂ©rations sur les sites de minage illĂ©gal et documentons les infractions. Et lorsque nous venons, au moins, la prospection s’arrĂŞte », explique M. Korkoch Ă l’AFP. Il se tient devant un trou rĂ©cemment creusĂ©, arrivĂ© une fois encore quelques minutes trop tard pour attraper les responsables.

L’ambre peut rapporter jusqu’Ă 30 dollars par gramme selon sa qualitĂ©, souligne SerguiĂŻ Martiniouk, vice-directeur de la seule entreprise publique d’extraction de la rĂ©sine en Ukraine. La prospection illĂ©gale via des jets d’eau Ă haute pression fissure toutefois la rĂ©sine, ce qui abaisse son prix.

Face Ă la crise, Kiev envisage de lĂ©galiser la prospection Ă condition notamment que les mineurs paient des impĂ´ts et qu’on tende vers un procĂ©dĂ© moins dommageable pour l’environnement.

Un projet de loi censĂ© simplifier la procĂ©dure très complexe de dĂ©livrance des permis d’exploitation est toutefois encore bloquĂ© au Parlement.

« Le texte ne rĂ©soudra sans doute pas tous les problèmes d’un coup », concède le vice-gouverneur de la rĂ©gion de RivnĂ©, Igor Tymochenko. Il pourrait nĂ©anmoins « crĂ©er des emplois lĂ©gaux ». Et, espère-t-il, « changer les mĂ©thodes de prospection actuelles, qui causent des dĂ©gâts irrĂ©versibles aux terres de la rĂ©gion ».