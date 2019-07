La Fondation Roger Milla au cœur d’une caravane pour la promotion du vivre ensemble

Cette caravane baptisée CACUSVIE a été présentée lundi dernier au cours d’une conférence de presse organisée à Yaoundé par l’organisation cœur d’Afrique Fondation Roger Milla.

Initiée par Cœur d’Afrique – Fondation Roger Milla et l’agence Idéal-Com, la Caravane de la culture et du sport pour le vivre ensemble (CACUSVIE) va sillonner six villes du pays afin de sensibiliser les populations sur les enjeux liés à la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Cameroun.

L’initiative consiste en une caravane culturelle et sportive qui suivra l’itinéraire Garoua-Maroua-Dschang-Buéa-Douala et Yaoundé sur la période qui va du 23 novembre au 21 décembre 2019.

A chaque étape où la caravane s’arrêtera, plusieurs activités culturelles (concerts de musique) et sportives (matchs de football…) seront organisées.

Plusieurs artistes dont Koppo, Ronz, Edoudoua Non glacé ainsi que des sportifs camerounais prendront part à cette caravane dont le coût global est évalué à 200 millions de francs Cfa.

Selon les organisateurs, une escale est aussi prévue dans la ville de Bamenda, si des garanties de sécurité sont accordées aux organisateurs.

Il faut préciser que la Fondation Roger Milla qui traine plus de quinze ans d’expérience dans l’usage du sport pour la promotion de la paix veut à travers cette initiative combattre le repli identitaire et autres maux qui minent le vivre ensemble dans le pays depuis quelques temps.