La France appelle le Japon Ã  aider la force du G5 Sahel

La ministre française de la DĂ©fense, Florence Parly, a appelĂ© samedi le Japon Ă fournir une aide financière ou matĂ©rielle Ă la force conjointe antijihadiste du G5 Sahel, Ă l’occasion d’une visite Ă Tokyo.

« Un travail est en cours en ce moment dans le monde entier pour rĂ©unir des contributions qui peuvent ĂŞtre des contributions financières, des contributions en nature afin d’accĂ©lĂ©rer l’Ă©quipement de cette force (…) de pays parmi les plus pauvres de la planète », a dĂ©clarĂ© Mme Parly au sujet de cette coopĂ©ration entre les armĂ©es du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad.

« De nombreux pays aux histoires et aux cultures très diverses ont dĂ©jĂ acceptĂ© de s’associer Ă cet effort et ici Ă Tokyo nous avons ensemble dit combien toute aide que le Japon dĂ©ciderait d’apporter au G5 Sahel serait extrĂŞmement prĂ©cieuse », a dĂ©clarĂ© la ministre, qui participe avec le ministre des Affaires Ă©trangères Jean-Yves Le Drian Ă des discussions dites 2+2 avec les ministres de la DĂ©fense et des Affaires Ă©trangères du Japon.

Les 250 millions d’euros nĂ©cessaires au lancement de la force conjointe ont Ă©tĂ© largement rĂ©unis. Outre les 10 millions fournis par chacun des États membres du G5, l’Arabie saoudite a promis 100 millions d’euros, les Emirats arabes unis 30 millions, l’Union europĂ©enne 50 millions et les Etats-Unis 60 millions de dollars (sous forme d’aide bilatĂ©rale). Un sommet aura lieu le 23 fĂ©vrier Ă Bruxelles pour attirer de nouveaux donateurs.

Mme Parly a dit avoir avec M. Le Drian Ă©voquĂ© auprès de Tokyo cette rĂ©union de Bruxelles pour l’inviter Ă complĂ©ter son action en Afrique « dĂ©jĂ importante dans la contribution au dĂ©veloppement de ces pays mais Ă©galement par sa prĂ©sence militaire Ă Djibouti ».