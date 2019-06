La France célèbre D-Day avec Trump sur les plages de Normandie

La France commémore jeudi le 75e anniversaire du Débarquement allié sur les plages de Normandie en présence de Donald Trump, Emmanuel Macron, et de plusieurs vétérans centenaires.

« Une grande et magnifique journée! », a tweeté Donald Trump depuis l’Irlande avant de s’envoler à bord d’Air Force One pour rejoindre Caen, puis le cimetière américain d’Omaha Beach, à Colleville-sur-Mer, où sont attendues 12.000 personnes.

Sous un ciel bleu éclatant, les ultimes préparatifs étaient en cours sur ce site majestueux surplombant la falaise qui compte 9.387 croix ou étoiles de David blanches parfaitement alignées sur un gazon vert qui semble s’étendre à perte de vue.

Environ 160 vétérans de la Seconde Guerre mondiale (45 du ) sont annoncés pour cette cérémonie pour laquelle un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé dans toute la région.

« Il y a 75 ans jour pour jour, sur ces côtes, sur ces falaises, 10.000 hommes ont versé leur sang et des milliers ont sacrifié leur vie pour leurs frères, leurs pays, et pour la survie de la liberté », devait déclarer M. Trump dans un discours dont la Maison Blanche a diffusé des extraits à l’avance.

La poignée de main jeudi à la mi-journée entre Emmanuel Macron et Donald Trump sera scrutée avec attention, sur fond de remise en cause profonde par le président américain de ce multilatéralisme.

La rencontre entre les deux dirigeants, dont les relations se sont tendues ces derniers mois, est prévue à 13h30 à la préfecture de Caen, avant un déjeuner.

Le 13 novembre, à peine rentré de Paris, où il avait célébré la paix avec d’autres dirigeants du monde, Donald Trump s’était vivement attaqué à son homologue français. Les Français « commençaient à apprendre l’allemand à Paris avant que les États-Unis n’arrivent », avait-il affirmé, en référence à l’occupation par l’Allemagne nazie à partir de 1940 jusqu’à la libération par les Alliés.

La FSU, la CGT et la France insoumise ont appelé à manifester jeudi à 17h30 à Caen contre la venue de Donald Trump, qui incarne, selon leur appel, « le racisme, le sexisme et le climato-négationnisme ».

– « Ne jamais oublier » –

Mercredi à Portsmouth, Donald Trump, Emmanuel Macron et la reine Elizabeth II ont donné le coup d’envoi des célébrations de ce 75e anniversaire.

Les 16 pays représentés ont adopté une « Déclaration » pour « faire en sorte que les sacrifices du passé ne soient jamais vains et jamais oubliés ». Leurs représentants ont assisté mercredi soir au départ en bateau de 300 vétérans britanniques pour la France.

La journée du 6 juin a débuté par la pose de la première pierre d’un mémorial britannique à Ver-sur-mer (Calvados), en présence d’Emmanuel Macron, et de Theresa May dont c’est le dernier rendez-vous officiel, pour la Première ministre britannique, avant sa démission vendredi.

Le président français devait ensuite rencontrer deux vétérans français, avant de présider à 16h30, à Colleville-Montgomery (Calvados), une cérémonie en l’honneur des 177 Français du commando Kieffer qui ont débarqué le 6 juin 1944.

De son côté, le Premier ministre Edouard Philippe présidera en fin de journée une cérémonie à Courseulles-sur-mer (Calvados), en présence de plusieurs têtes couronnées européennes.

Mais la Normandie était déjà en fête mercredi, avec notamment des parachutages, une cérémonie amérindienne à Omaha Beach, et des dizaines de milliers de collectionneurs de véhicules militaires qui sillonnaient les routes proches des plages du Débarquement.

Au total plus de 280 événements ont été labellisés pour ce 75e anniversaire.

« On a vu des vétérans de plus de 90 ans, c’est toujours très émouvant de les voir mais il y a aussi beaucoup de jeunes: l’histoire continue de se transmettre », assurait mercredi Oliver Haugen, 44 ans, et Ariel Davis, un couple franco-américain en visite au Mémorial de Caen.

De cinq à six millions de touristes sont attendus en 2019 sur les sites historiques normands.

Etape clé de la libération de l’Europe du joug nazi, ce est le plus important de l’histoire par le nombre de navires engagés: 6.939 navires ont débarqué 132.700 hommes sur les plages de Normandie.

Près de 3.000 civils normands ont perdu la vie les 6 et 7 juin, soit presque autant que de militaires alliés le Jour J.