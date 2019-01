La France et l’Allemagne célèbrent 56 ans de coopération bilatérale

Un récital de mélodies françaises et allemandes s’est tenu ce vendredi à l’Ambassade de France en prélude à cette commémoration.

Les responsables français et allemands ainsi que leurs épouses étaient réunis ce soir à la résidence de l’Ambassade de France pour célébrer l’anniversaire de la signature du traité d’Elysée. Au cours de la soirée, les ambassadeurs Gilles Thibault de la France et le Dr Hans-Dieter Stell de l’Allemagne ont rappelé les origines et les enjeux de ce traité.

Le traité franco-allemand a été signé le 22 janvier 1963 par le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer qui sera renouvelé le 22 janvier prochain en Allemagne. Son objectif était de marquer la réconciliation entre les deux pays et consolider le rôle moteur de ces deux Etats dans la construction européenne après la deuxième guerre mondiale.

Pour le 56ème anniversaire de l’accord le 22 janvier 2019, un nouveau traité sera signé à Aix-la-Chapelle par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron. Selon Gilles Thibault, plusieurs aspects seront renforcés par ce nouveau traité, en créant notamment une Assemblée parlementaire franco-allemande et des partenariats entre les universités.

C’est sous un concert offert par Jacques-Greg Belobo, basse-baryton assisté au piano par Simon Pierre Ndoyé que s’achevée la soirée. Des mélodies françaises, allemandes et camerounaises ont été reprises, au grand plaisir des invités.