La France octroie un prÃªt de 128 millions pour moderniser la flotte ferroviaire du Maroc

Le Maroc et la France ont procĂ©dĂ© Ă la signature, ce vendredi Ă Rabat, d’un protocole financier portant sur un prĂŞt de 128 millions d’euros destinĂ© au financement de l’acquisition de locomotives par l’Office national des chemins de fer (ONCF).SignĂ© par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid et l’ambassadeur de France au Maroc, Jean François Girault, en prĂ©sence du directeur gĂ©nĂ©ral de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, ce protocole est destinĂ© Ă mettre en place un financement pour accompagner la stratĂ©gie de l’ONCF visant le rajeunissement du parc Ă traction Ă©lectrique et la modernisation de la flotte des locomotives pour mieux rĂ©pondre aux besoins des usagers et ainsi contribuer Ă la protection de l’environnement.

Boussaid s’est fĂ©licitĂ© du caractère « historique et exceptionnel » du partenariat Maroc-France et de l’intĂ©rĂŞt que portent les hautes autoritĂ©s des deux pays au renforcement des liens d’amitiĂ© et de coopĂ©ration entre Paris et Rabat.

De son cĂ´tĂ©, l’ambassadeur de France au Maroc a mis en relief les liens de partenariat « exceptionnel » entre les deux pays ainsi que la soliditĂ© de leurs relations bilatĂ©rales fondĂ©es sur la « confiance mutuelle dans divers domaines ».

Le diplomate a soulignĂ© aussi l’engagement constant de la France Ă accompagner le Maroc dans ses efforts de dĂ©veloppement de ce secteur, notant que les tramways qui circulent Ă Casablanca et Ă Rabat sont issus de l’industrie française.

Pour sa part, le DG de l’ONCF a signalĂ© que l’annĂ©e prochaine verra l’achèvement des travaux de triplement des voies sur l’axe KĂ©nitra-Casablanca et le doublement de la ligne Casablanca-Marrakech, pour accompagner la croissance de l’activitĂ© de transport et amĂ©liorer la qualitĂ© des prestations et services.