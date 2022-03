La France se joint au Cameroun contre la désinformation

C’est ce qui ressort de la rencontre de travail entre Sylvain Itté, chargé et la diplomatie publique en Afrique et le président du Conseil national de la communication, Joseph Chebonkeng.

La France est en mode charme au Cameroun. C’est du fait du sentiment anti français qui continue à se développer dans le pays sous le prétexte du néocolonialisme que cette dernière exerce tant au Cameroun que dans d’autres pays du pré carré français.

Et dans cette démarche de séduction, le pays d’Emmanuel Macron veut donner une nouvelle image de lui. C’est l’une des missions que cache la venue de Sylvain Itté au Cameroun. Durant ce séjour où il a pu échanger avec les étudiants camerounais comme ceux de l’Iric ou encore les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du et du multiculturalisme, il en a aussi profité pour tabler sur les maux qui minent le monde de la communication et des médias.

C’est à ce titre qu’il a au cours de cette semaine rencontré Joseph Chebonkeng Kalabubse, président du Conseil national de la communication, CNC. Accompagnés de l’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, ils se sont appesantis sur la désinformation et la manipulation faites au-travers des médias. Et ils sont tous d’accord sur la nécessité et l’urgence de lutter contre les maux qui minent la société.

« Il était assez logique qu’après la commission du multiculturalisme, je puisse rencontrer les membres du Conseil national de la communication. Notre objectif est de travailler ensemble, avec l’ambassade et les différents organismes de régulation pour l’amélioration de l’information et surtout le combat contre la désinformation, les manipulations » renseigne Sylvain Itté.

Parmi les outils soulevés au cours de cette séance de travail, il y a la formation ou encore le renforcement des capacités des journalistes. Mais elle va également s’étendre aux différentes personnes chargées de traiter de manière objective l’information