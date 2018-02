La fusion des places boursiÃ¨res de Douala et Libreville effective en juin 2019 (officiel)

L’avènement d’une Bourse unique des valeurs mobilières en Afrique centrale interviendra en juin 2019, avec comme siège la mĂ©tropole Ă©conomique camerounaise, Douala, a-t-on appris au terme de la 4ème rĂ©union du ComitĂ© de pilotage du Programme des rĂ©formes Ă©conomiques et financières de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (Pref-CEMAC), tenu vendredi dans la mĂŞme ville.Emanant d’une mesure prise en fin octobre 2017 Ă N’Djamena (Tchad) par les chefs d’Etat de la sous-rĂ©gion, cette mesure viendra ainsi consacrer la fusion de la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BMVAC), dont le siège est Ă Libreville et de la Douala Stock Exchange (DSX).

En effet, rĂ©agissant Ă l’annonce de la crĂ©ation de la première place citĂ©e, le Cameroun, estimant dĂ©tenir quelque 60% des richesses de la sous-rĂ©gion, s’Ă©tait empressĂ© de crĂ©er une Bourse nationale sur un espace pourtant considĂ©rĂ© comme Ă©troit par les spĂ©cialistes.

A ce jour, la DSX est une sociĂ©tĂ© anonyme avec conseil d’administration au capital de 1,8 milliard FCFA, dont 63,7% des actions sont dĂ©tenues par 10 banques commerciales privĂ©es, le CrĂ©dit foncier du Cameroun (CFC) et l’Agence hollandaise de financement du dĂ©veloppement (FMO), 23% par des intĂ©rĂŞts publics et 13,3% par des compagnies d’assurances privĂ©es.

De même, son portefeuille ne comporte que 3 entreprises cotées depuis 2006, alors que le compartiment obligataire compte 5 institutions.

Quant à la BMVAC, elle revendique 5 adhérents pour un capital social de 3 milliards FCFA.