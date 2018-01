La GrÃ¨ce sort de la crise mais les Grecs pas encore

Après neuf ans de crise, les indicateurs reviennent au vert en Grèce, congratulĂ©e dĂ©sormais par les mĂŞmes institutions qui s’arrachaient les cheveux Ă son sujet il y a trois ans. Mais la population tarde Ă ressentir cette amĂ©lioration.

« C’Ă©tait un plaisir de rencontrer le Premier ministre (Alexis) Tsipras Ă Davos aujourd’hui, je l’ai fĂ©licitĂ© sur les progrès » de son pays, remarquait jeudi Christine Lagarde, directrice gĂ©nĂ©rale du Fonds monĂ©taire international (FMI).

Le ton des crĂ©anciers de la Grèce s’est considĂ©rablement adouci depuis l’Ă©lection de M. Tsipras en janvier 2015 sur un programme de gauche radicale, hostile aux deux plans de prĂŞts, argent contre rĂ©formes, imposĂ©s au pays depuis 2010 par l’UE et le FMI.

Contraint en juillet suivant d’en signer un troisième encore plus dur, il l’a finalement menĂ© tambour battant, s’appuyant sur une majoritĂ© parlementaire courte mais fidèle pour enchaĂ®ner des rĂ©formes difficiles, face Ă une rue de plus en plus dĂ©sabusĂ©e.

La Grèce espère en terminer avec ces plans au mois d’aoĂ»t.

La troisième « revue » de l’actuel programme, censĂ©e permettre le versement Ă la Grèce de 6,7 milliards d’euros de fĂ©vrier Ă avril, aura mĂŞme Ă©tĂ© « l’une des plus rapides depuis le dĂ©but de la saga des plans de sauvetage », relèvent les Ă©conomistes de Citi.

– ‘Plus en mode de crise’ –

Pour empocher la totalitĂ© de ces fonds, le gouvernement devra encore dĂ©montrer son efficacitĂ© dans la mise en Ĺ“uvre du nouveau système de vente aux enchères par internet des biens des Grecs endettĂ©s. Un système conçu pour soulager les banques de leurs crĂ©ances douteuses, tout en mettant fin Ă l’irruption de manifestants sur les lieux de vente.

Avec de telles mesures, le Syriza de M. Tsipras est actuellement donnĂ© perdant par tous les sondages face Ă Nouvelle DĂ©mocratie (droite conservatrice) aux prochaines Ă©lections, prĂ©vues Ă l’automne 2019.

Mais aujourd’hui, la Grèce « n’est plus en mode de crise », soulignait lundi Klaus Regling, directeur gĂ©nĂ©ral du MĂ©canisme europĂ©en de stabilitĂ© (MES), après une rĂ©union des ministres des Finances de l’Eurogroupe.

Et elle espère enfin entamer des négociations sur la réduction de sa dette (178% du PIB en 2017).

Elle a connu en 2017 sa première vraie croissance depuis neuf ans, autour de 1,3%, avant au moins 2% cette année et les suivantes, prédisent les économistes.

Le chĂ´mage, toujours le pire d’Europe, s’est nĂ©anmoins rĂ©duit Ă 20,5% en 2017, contre un pic Ă 27,9% en 2013, observe S&P Global Ratings, qui vient de relever la note de la Grèce Ă B avec perspective positive.

Le lancement en juillet d’une obligation de trois milliards d’euros sur cinq ans et un swap sur 30 mds d’euros d’obligations en novembre ont Ă©tĂ© des succès. Un nouveau test pourrait avoir lieu en fĂ©vrier, estiment les spĂ©cialistes, avant le retour obligĂ© aux marchĂ©s en aoĂ»t, en fin de programme.

– Après le tsunami –

Mais d’autres indicateurs restent ternes. Ainsi la consommation du troisième trimestre 2017 a baissĂ© de 1% sur un an, et l’investissement de 8,5%.

Dimitris Bibas, économiste à la Confédération des petites et moyennes entreprises (GSEVEE) reconnaît « une légère amélioration, au moins une stabilisation » pour les ménages récemment.

Mais « il y en a encore plus de 35% des gens sous le seuil de pauvreté », frĂ©quemment obligĂ©s d’accepter des salaires infĂ©rieurs Ă 500 euros.

La moitiĂ© des Grecs vivent aussi d’une pension de retraite, la leur ou celle d’un parent, et 40% des mĂ©nages repoussent leurs visites chez le mĂ©decin pour raisons financières.

ConsĂ©quence, sept jeunes sur dix âgĂ©s de 18 Ă 35 ans rĂŞvent de partir Ă l’Ă©tranger, selon une Ă©tude invoquĂ©e par M. Bibas. « C’est Ă©norme », soupire-t-il.

Cette fin de crise, « c’est comme quand l’eau se retire après un tsunami, on est confrontĂ© aux consĂ©quences ». Il prĂ©conise une vigoureuse politique d’investissements et un « assouplissement » du carcan budgĂ©taire prĂ©vu pour encore quelques annĂ©es après la fin du plan.

« Sans quoi, affirme-t-il, l’Ă©conomie grecque restera au niveau de la survie, pas du dĂ©veloppement ».