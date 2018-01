La grève dans le secteur judiciaire au menu des quotidiens béninois

Les quotidiens bĂ©ninois parus ce mardi ont essentiellement traitĂ© de l’impact de la grĂšve dans le secteur judiciaire et du non-respect de la dĂ©cision de la Cour Constitution portant sur l’installation du cos-LĂ©pi par l’AssemblĂ©e nationale. ‘’GrĂšve dans le secteur judiciaire, Cours et tribunaux paralysĂ©s, les usagers abandonnĂ©s Ă leur sort » affiche La Nation.

‘’Hautement pĂ©nalisĂ©s par les grĂšves illimitĂ©es, les justiciables, victimes innocentes, implorent la clĂ©mence des magistrats » titre Notre Temps.

Le Matinal pour sa part Ă©crit : ‘’GrĂšve illimitĂ©e Ă la Justice, les magistrats martyrisent la population ».

« Si l’on concĂ©dait mĂȘme aux magistrats de n’avoir pas entrepris de nĂ©gociations, quel prĂ©avis ont-ils donnĂ© avant d’entrer en grĂšve illimitĂ©e et sans service minimum ? » s’interroge ce quotidien, qui conclut que « les magistrats se foutent du peuple dont le travail et les impĂŽts permettent de les payer. Pire, ils se comportent comme des preneurs d’otage, se servant du peuple comme bouclier pour espĂ©rer perturber le gouvernement et l’amener Ă ne pas promulguer la loi au cas oĂč la Cour la validerait ».

Cela fait dire Ă Le Challenge ‘’GrĂšves tous azimuts de certains agents du secteur judiciaire, la sanction des dĂ©falcations plane sur les magistrats grĂ©vistes ».

Pareil pour Notre Temps qui affiche en manchette : ‘’Menaces de grĂšves dites de solidaritĂ© Ă des fins sordides, NĂ©cessitĂ© pour le gouvernement d’opĂ©rer des dĂ©falcations ».

« Si tant est que les magistrats s’obstinent Ă mettre leur menace Ă exĂ©cution, ils devront ĂȘtre prĂȘt Ă en payer le prix.  Puisque dans ce cas, l’Etat sera contraint de procĂ©der Ă la dĂ©falcation. C’est ce que recommande la loi dans le cas d’espĂšces » prĂ©cise le quotidien.

Info-Plus conclut Ă ce propos, ‘’GrĂšve saugrenue des syndicats par Ă©lan de solidaritĂ©, de la nĂ©cessitĂ© pour l’Etat de procĂ©der Ă des dĂ©falcations ».

La non installation des membres du Cos-LĂ©pi fait Ă©galement la Une des journaux bĂ©ninois. ‘’SupposĂ© non-respect d’une dĂ©cision de la cour constitutionnelle, un citoyen assigne Me Adrien HoungbĂ©dji ».

La DĂ©pĂȘche va dans le mĂȘme sens et affiche : ‘’Non-exĂ©cution de la dĂ©cision DCC 17-262 du dĂ©cembre 2017 de la Cour Constitutionnelle, un citoyen attaque HoungbĂ©dji en justice ».

‘’ProcĂšs contre le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, une assignation mal ficelĂ©e » placarde plutĂŽt en manchette Le Matinal qui rappelle que « le dĂ©bat sur la mise en place du Cos-LĂ©pi a pris une nouvelle tournure lundi 8 janvier 2018. Un collĂšge d’avocats reprĂ©sentant un citoyen a adressĂ©, par exploit d’huissier, une assignation Ă comparaitre Ă Me Adrien HoungbĂ©dji, pour n’avoir pas fait exĂ©cuter la dĂ©cision DCC 17-262 du dĂ©cembre 2017 de la Cour Constitutionnelle ».

Le ProgrĂšs conclut alors, ‘’Non dĂ©signation des membres du Cos-LĂ©pi dans les dĂ©lais prĂ©vus par le Cour Constitutionnelle, un BĂ©ninois porte plainte contre Adrien HoungbĂ©dji ».