La grève des enseignants monopolise la Une des quotidiens burkinabè

Les journaux burkinabè de ce mercredi commentent largement la grève de 72 heures des enseignants du public, entamĂ©e la veille, sur toute l’Ă©tendue du territoire national.«Grève des enseignants: des classes dĂ©sertĂ©es», titre le quotidien national Sidwaya qui renseigne que «la reprise des cours du deuxième trimestre de l’annĂ©e scolaire 2017-2018 n’aura Ă©tĂ© que de courte durĂ©e».

Et de prĂ©ciser qu’Ă peine rentrĂ©s des congĂ©s de fin du premier trimestre, les enseignants ont renouĂ© avec une grève gĂ©nĂ©rale de trois jours allant du 9 au 11 janvier 2018.

Toujours selon Sidwaya, la coordination nationale des syndicats de l’Ă©ducation observe cette grève, sur toute l’Ă©tendue du territoire national, pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail.

Le confrère relate que dans la matinĂ©e d’hier mardi 9 janvier 2018, les enseignants ont pris d’assaut la Bourse de travail de Ouagadougou.

De son cĂ´tĂ©, le journal privĂ© Le Quotidien mentionne en première page: «Premier jour de grève des syndicats de l’Ă©ducation : Etablissements dĂ©serts, enseignants Ă la Bourse du travail».

Quant aux quotidiens privĂ©s Aujourd’hui au Faso et L’Observateur Paalga, ils reprennent en chĹ“ur les propos du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral (SG) du Syndicat national des travailleurs de l’Ă©ducation de base (SYNATEB), François de Salle YamĂ©ogo, qui dĂ©clare : «mieux vaut une annĂ©e blanche qu’une vie blanche».

L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privĂ©s, croit savoir que les grĂ©vistes utilisent tous les moyens pour obtenir de meilleures conditions de vie et de travail, citant «les sit-in, la non Ă©valuation des Ă©lèves, le non traitement des dossiers d’examen».

La plupart des journaux ont rendu compte du constat fait dans les Ă©tablissements scolaires de Ouagadougou, hier mardi, au premier jour du mouvement d’humeur.

Ainsi, Le Pays prĂ©sente Ă sa Une la photo d’une salle de classe dĂ©serte, avec ce titre: «Grève des enseignants: Salles vides dans certains Ă©tablissements de Ouaga».

Pendant ce temps, Le Quotidien, en guise d’illustration, montre  la cour vide du lycĂ©e Philippe Zinda KaborĂ©, le plus grand Ă©tablissement scolaire de la capitale burkinabè.

A en croire le journal, en parcourant les Ă©coles, hier mardi, «le constat le plus frappant est que hormis quelques membres de l’administration, les classes sont vides».