La guerre de l’eau devant la Cour suprême américaine

Il arrive qu’aux Etats-Unis certains Etats soient dĂ©sunis, au point de porter leur querelle en justice: ainsi la Floride et la GĂ©orgie se disputent leur approvisionnement en eau, une question qu’a examinĂ©e lundi la Cour suprĂŞme.

Les neuf sages du temple du droit amĂ©ricain avaient visiblement prĂ©parĂ© l’audience en rĂ©visant les donnĂ©es gĂ©ographiques du problème: deux rivières de GĂ©orgie, la Chattahoochee et la Flint, se rejoignent pour former la rivière Apalachicola.

Cette dernière, avant de se jeter dans le Golfe du Mexique, traverse cette bande de terre au nord-ouest de la Floride qu’on appelle la « Panhandle ». Or la Panhandle recèle la baie d’Apalachicola, un des estuaires les plus riches du pays.

La rĂ©gion fut une des principales zones de production ostrĂ©icole d’AmĂ©rique du nord, avant de rĂ©centes sĂ©cheresses et une montĂ©e de la salinitĂ© qui firent des ravages dans les bassins d’Ă©levage.

Cette crise s’est dĂ©veloppĂ©e au dĂ©but des annĂ©es 1990, une Ă©poque marquĂ©e par l’essor d’Atlanta, la grande mĂ©tropole de GĂ©orgie situĂ©e en amont. Au fur et Ă mesure qu’Atlanta – la ville de Coca-Cola – voyait sa population augmenter, pour dĂ©passer 5 millions d’habitants, la GĂ©orgie a ponctionnĂ© de plus en plus d’eau dans les trois rivières, eau qu’elle a Ă©galement fournie Ă ses agriculteurs.

L’Etat a Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© de dĂ©cisions favorables de l’U.S. Army Corps of Engineers, l’institution fĂ©dĂ©rale de gĂ©nie civil qui opère cinq barrages sur la rivière Chattahoochee.

– Floride, victime en aval –

Au final, la GĂ©orgie se taillant la part hydrique du lion, la Floride s’est retrouvĂ©e assoiffĂ©e dans sa rĂ©gion cĂ´tière bien justement nommĂ©e Forgotten Coast (« CĂ´te oubliĂ©e »).

Pour sauver ses huĂ®tres, les espèces menacĂ©es et l’Ă©cosystème de la baie d’Apalachicola, le « Sunshine State » a donc entamĂ© une Ă©prouvante bataille judiciaire couvrant deux dĂ©cennies, Ă laquelle il a consacrĂ© des dizaines de millions de dollars.

Pour l’instant, la Floride n’a essuyĂ© que des revers dans cette lutte, malgrĂ© la doctrine Ă©tablie Ă la fin du XIXe siècle qui impose un « partage Ă©quitable » des ressources hydriques en cas de litige entre Etats.

A l’issue d’une Ă©tude prolongĂ©e, l’expert judiciaire nommĂ© dans le dossier a Ă©tabli que la Floride subissait un « dommage rĂ©el et important », mais il a conclu que l’Etat avait failli Ă dĂ©montrer dans quelles conditions une rĂ©paration pourrait s’envisager.

Par exemple, un plafond de consommation imposĂ© Ă la GĂ©orgie permettrait-il Ă l’eau Ă©conomisĂ©e de couler jusqu’en Floride, oĂą celle-ci serait-elle absorbĂ©e par le sol avant ? Et une restriction plus sĂ©vère imposĂ©e Ă la GĂ©orgie ne se traduirait-elle pas par un rejet inutile de l’eau dans la mer ?

Les débats lundi à la Cour suprême ont confirmé cette opposition frontale.

« La consommation hydrique de la GĂ©orgie est dĂ©raisonnable et incontrĂ´lĂ©e », a dĂ©noncĂ© Gregory Garre, l’avocat de la Floride.

« La Floride Ă©choue Ă dĂ©montrer ses arguments », a rĂ©torquĂ© Craig Primis, l’avocat de la GĂ©orgie.

Jonglant difficilement avec les débits et les expertises contradictoires, les hauts magistrats sont souvent apparus perplexes.

« Le bon sens est de votre cĂ´té », a cependant estimĂ© la juge Elena Kagan, en s’adressant au dĂ©fenseur de la Floride.

Dans un autre dossier opposant des Etats et plaidĂ© lundi Ă la haute cour, le Texas poursuivait le Nouveau Mexique, l’accusant de se garder une trop grosse part du flux du Rio Grande.