La guerre des chiffres de la présidentielle fait rage dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parus ce lundi se livrent essentiellement à l’interprétation des tendances issues du premier tour de l’élection présidentielle, reprenant pour la plupart d’entre eux la guerre des chiffres à laquelle se livrent la majorité et l’opposition.Le quotidien national Le Soleil, coupant la poire en deux, étale à sa une ces deux titres : « Mahammed Boune Abdallah Dionne : Macky Sall réélu avec au moins 57% – Idrissa Seck et Ousmane Sonko : Le second tour est manifeste ».

Donnant la parole au Premier ministre, Le Soleil écrit : « Sur la base des résultats parvenus au siège par le canal de nos représentants dans tous les bureaux de vote, nous pouvons féliciter le président Macky Sall pour sa réélection au premier tour (…) Ces résultats compilés montrent que notre candidat est vainqueur avec au moins 57% des suffrages ».

Citant, parallèlement l’opposant Idrissa Seck, le Soleil note que ce dernier, par ailleurs candidat à la présidentielle, a, face à la presse, déclaré ceci : « le deuxième tour est manifeste au vu des résultats provisoires (…) c’est un risque grave de se précipiter pour annoncer des résultats préfabriqués sous pression ».

Ces deux lecteurs diamétralement opposées du premier tour de la présidentielle se réflète à la une de la quasi-totalité des autres quotidiens : Walfquotidien : « Présidentielle : Les germes de la contestation – Idy et Sonk entrent en rébellion – Le Pm annonce une victoire de Macky au 1er tour avec 57% – Le second tour est-il évitable ? – Ces candidats, maitres chez eux », L’AS : « Résultats provisoires de la présidentielle : Macky seul en tête – Guerre des chiffres : Dionne annonce 57 % pour le président sortant, Gakou parle de 44 % pour Macky – Idrissa Seck : ‘’nous n’accepterons pas une confiscation de la volonté populaire » – Ousmane Sonko : ‘’je demande au peuple de faire barrage » et Le Quotidien : Premières tendances de la présidentielle : Macky Mène la danse – Sonko et Idy : ‘’Un second tour se dessine » – Boun Abdallah Dionne : ‘’Notre candidat a gagné avec 57 % » ».

Si les autres quotidiens tels que L’Enquête, Rewmi quotidien et Libération arborent des unes du même tonneau, leurs confrères précités parlent également de la bonne appréciation du scrutin par les observateurs nationaux et internationaux.

Ainsi, sous le titre « Mme Elena Valenciano salue la maturité politique des Sénégalais », le Soleil note que « La cheffe de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Sénégal, Mme Elena Valenciano, qui a entamé une tournée dans 55 bureaux de vote dés les premières heures de la journée d’hier, a salué la vitalité de la démocratie sénégalaise ».

« La mission qui déployé 120 observateurs dans les 14 régions administratives et dans 33 des 45 départements du pays s’était rendue, dans la matinée, dans 55 bureaux de vote pour veiller au grain », souligne le quotidien national avant d’ajouter que la mission qui a constaté la disponibilité du matériel et l’ouverture à temps de 60% des bureaux de vote visités, déplore, toutefois, « une insuffisance du contrôle du doigt encré dans les bureaux de vote ».

Sur le même registre, le journal reprend ces propos du président de la Céna, Doudou Ndir : « Tout s’est passé dans de bonnes conditions ».