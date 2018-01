La Guinée équatoriale dit avoir déjoué un « coup d’Etat »

La GuinĂ©e Ă©quatoriale a affirmĂ© mercredi avoir dĂ©jouĂ© un « coup d’Etat » prĂ©parĂ© fin dĂ©cembre par un groupe de mercenaires Ă©trangers pour le compte de partis de l’opposition radicale, une accusation immĂ©diatement dĂ©noncĂ©e comme un montage par le principal parti d’opposition.

« Le ministère de la SĂ©curitĂ© nationale informe la population que le 24 dĂ©cembre, un groupe de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains ont infiltrĂ© les localitĂ©s de Kye Ossi, Ebibeyin, Mongomo, Bata et Malabo pour attaquer le chef de l’Etat, qui se trouvait dans le palais prĂ©sidentiel de Koete Mongomo pour passer les fĂŞtes de fin d’annĂ©e », a rapportĂ© un communiquĂ© du ministre de la SĂ©curitĂ©, Nicolas Obama Nchama, lu Ă la radio d’Etat.

Ces « mercenaires » avaient Ă©tĂ© « contractĂ©s par des Equato-guinĂ©ens militants de certains partis d’opposition radicale avec le soutien de certaines puissances » Ă©trangères, a ajoutĂ© le texte sans donner plus de dĂ©tails.

Le ministre ajoute avoir « activé immédiatement une opération de démantèlement en collaboration avec les services de sécurité du Cameroun ».

Dirigeant son pays pĂ©trolier d’Afrique centrale d’une main de fer depuis son accession Ă la prĂ©sidence en 1979 par un coup d’État, Teodoro Obiang, âgĂ© de 75 ans et doyen des chefs d’État africains pour la longĂ©vitĂ© au pouvoir, a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu en avril 2016 avec plus de 90% des suffrages.

Le principal parti d’opposition de GuinĂ©e Ă©quatoriale, Citoyens pour l’innovation (CI) s’est dĂ©fendu de toute implication dans les troubles prĂ©sumĂ©s dans cette ancienne colonie espagnole de 1,2 million d’habitants et dont une grande partie vit dans la pauvretĂ©.

« Le parti CI n’a rien Ă voir avec la tentative de coup d’Etat, je n’ai aucune idĂ©e de ce dont ils sont en train de parler, les autoritĂ©s ne peuvent fournir aucune preuve », a rĂ©agi son dirigeant Gabriel Nse Obiang, joint par tĂ©lĂ©phone par l’AFP.

L’affaire avait fait l’objet de premières informations la semaine dernière avec l’arrestation par la police camerounaise d’une trentaine d’hommes armĂ©s, le 27 dĂ©cembre, Ă la frontière entre le Cameroun et la GuinĂ©e Ă©quatoriale, selon des sources camerounaises et diplomatique Ă©quato-guinĂ©enne.

Mercredi, l’AFP a en outre appris que l’ambassadeur de GuinĂ©e Ă©quatoriale au Tchad, en villĂ©giature Ă Ebibeyin, Ă la frontière camerounaise, pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© le 30 dĂ©cembre par les autoritĂ©s Ă©quato-guinĂ©ennes, selon un de ses cousins et un haut responsable policier s’exprimant sous couvert de l’anonymat.

M. Enrique Nsue Anguesom est dĂ©tenu depuis dans un camp militaire de Bata, la capitale Ă©conomique, « pour des raisons d’enquĂŞte concernant les hommes interpellĂ©s » le 27 dĂ©cembre, selon ces mĂŞmes sources.

Le mĂŞme jour Ă©galement, les frontières Ă©quato-guinĂ©ennes avec le Gabon et le Cameroun ont Ă©tĂ© fermĂ©es Ă Kye Ossie, lieu des arrestations, avaient dĂ©clarĂ© des sources concordantes. Des sources locales avaient en outre indiquĂ© que des renforts de l’armĂ©e Ă©quato-guinĂ©enne avaient Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă la frontière camerounaise.

Ni l’arrestation de M. Nsue Anguesom, ni la fermeture des frontières Ă Kye Ossi ou l’envoi de renforts n’ont pu ĂŞtre confirmĂ©s par l’AFP auprès du gouvernement de la GuinĂ©e Ă©quatoriale, un pays Ă l’histoire agitĂ©e par des coups ou tentatives de coups d’Etat depuis l’indĂ©pendance de 1968.

– ‘Trop de temps au pouvoir?’ –

« Je ne sais pas ce qu’ils vont inventer, le montage qu’ils vont faire » suite Ă cette « histoire de coup d’Etat », s’est encore inquiĂ©tĂ© M. Nse Obiang.

Depuis les Ă©lections gĂ©nĂ©rales du 12 novembre, oĂą le pouvoir a obtenu 99 sièges sur 100 au Parlement, le CI, qui dispose d’un unique siège, dĂ©nonce des « dizaines » d’arrestations de ses militants, dans les capitales politique Malabo et Ă©conomique Bata.

Les autoritĂ©s n’ont pu ĂŞtre jointes par l’AFP concernant ces prĂ©sumĂ©es arrestations dont les mĂ©dias publics n’ont pas fait Ă©tat.

« Ma rĂ©sidence oĂą se trouvent Ă©galement les bureaux du parti est assiĂ©gĂ©e depuis le 29 dĂ©cembre, rien ne sort rien n’entre. Nous avons plus de nourriture ni d’eau et plus de 45 personnes sont enfermĂ©es ici au siège » Ă Malabo, a affirmĂ© Gabriel Nse Obiang.

« Est-ce que le problème est d’ĂŞtre un parti d’opposition sĂ©rieux qui ne veut pas faire le jeu du rĂ©gime? », s’est interrogĂ© M. Nse Obiang.

Un autre parti d’opposition, Convergence pour la dĂ©mocratie sociale (CPDS), a demandĂ© dans un communiquĂ© « la libĂ©ration » des militants de CI et rĂ©clamĂ© au gouvernement d' »informer la population sur ce qu’il se passe ».

Le prĂ©sident Obiang avait dĂ©noncĂ© samedi dernier une « guerre » en prĂ©paration contre lui « car ils disent que j’ai passĂ© beaucoup de temps au pouvoir ». Il Ă©tait restĂ© vague sur les instigateurs prĂ©sumĂ©s et n’avait pas indiquĂ© pas s’il faisait rĂ©fĂ©rence Ă la trentaine d’hommes armĂ©s interpellĂ©s le mercredi prĂ©cĂ©dent.