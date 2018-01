La Guinée équatoriale, un Etat pétrolier, une population pauvre

La GuinĂ©e Ă©quatoriale, qui a affirmĂ© mercredi « avoir fait avorter » un coup d’Etat prĂ©parĂ© fin dĂ©cembre, est dirigĂ©e d’une main de fer depuis 1979 par Teodoro Obiang Nguema, doyen politique des chefs d’Etat africains.

Le rĂ©gime est rĂ©gulièrement dĂ©noncĂ© par les organisations des droits de l’Homme pour sa violente rĂ©pression Ă l’encontre des opposants politiques, des organisations de la sociĂ©tĂ© civile et des mĂ©dias.

– Manne pĂ©trolière

La GuinĂ©e Ă©quatoriale a connu au dĂ©but des annĂ©es 1990 un boom pĂ©trolier, après la dĂ©couverte puis l’exploitation d’importantes quantitĂ©s de brut. Plusieurs compagnies pĂ©trolières ou para-pĂ©trolières, en majoritĂ© amĂ©ricaines, se sont installĂ©es depuis 1992.Mais le pays, fortement dĂ©pendant des exportations de matières premières, a vu ses recettes chuter lourdement depuis 2014, en raison de la baisse des cours du pĂ©trole.

Le RNB (revenu national brut) par habitant est passé de 12.850 dollars en 2014 à 7.180 dollars en 2016. Plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

MalgrĂ© la construction de grandes infrastructures, l’Ă©ducation et la santĂ© n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de la rente pĂ©trolière, selon un rapport de l’ONG Human Rights Watch (HRW). Et les coupures Ă©lectriques restent frĂ©quentes.

Autres secteurs économiques: le cacao, le café, le bois et la pêche.

– Petit pays d’Afrique centrale

Petit pays d’Afrique centrale d’une superficie de 28.051 km² pour une population d’1,2 millions d’habitants, la GuinĂ©e Ă©quatoriale comprend une partie continentale –sur la cĂ´te Atlantique entre le Cameroun et le Gabon– et deux Ă®les principales: Bioko et Annobon. La capitale, Malabo, se trouve sur l’Ă®le de Bioko. Bata est la capitale Ă©conomique, sur la partie continentale.

– ‘Biens mal acquis’

La GuinĂ©e Ă©quatoriale est souvent dĂ©noncĂ©e pour l’ampleur de la corruption qui s’y pratique.

Le 27 octobre 2017, le fils du prĂ©sident, Teodorin Obiang, a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă Paris Ă trois ans de prison avec sursis et 30 millions d’euros d’amende avec sursis pour s’ĂŞtre frauduleusement bâti en France un patrimoine considĂ©rable.