La Guinée lance sa Bourse de sous-traitance et de partenariats

Le gouvernement guinéen a officiellement inauguré, jeudi à Conakry, sa Bourse de sous-traitance et de partenariats qui placée sous la tutelle du ministère Mines et de la Géologie.Selon le ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, cette bourse a pout but de rendre l’économie guinéenne inclusive dans laquelle les Guinéens seraient les principaux bénéficiaires du potentiel économique du pays.

« La Bourse de sous-traitance et de partenariats que nous inaugurons aujourd’hui est un outil clé qui permettra aux investisseurs et aux sociétés minières de facilement identifier les sous-traitants locaux pouvant fournir des biens et services adéquats. Au-delà de sa mission de facilitation des opportunités d’affaires existantes avec un focus sur le secteur minier dans un premier temps, la Bourse de sous-traitance aura aussi pour vocation de faciliter le renforcement de capacités, l’accès au financement et la création des partenariats développés », a indiqué Abdoulaye Magassouba.