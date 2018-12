La huitième édition du Tchologo festival fixée du 26 décembre au 02 janvier

La huitième édition du «Tchologo festival», l’une des plus grandes manifestations culturelles et artistiques du Nord ivoirien, est prévue du 26 décembre 2018 au 02 janvier 2019 dans les trois départements ( Ferkéssedougou, Ouangolodougou et Kong) de cette région située dans l’extrême Nord de la Côte d’Ivoire, a appris APA mardi sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon le site Web officiel du président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro, visité par APA, plus de 40.000 festivaliers sont attendus à cette édition qui a pour thème: «Combattre l’immigration clandestine à travers la promotion de la culture dans la région du Tchologo».

Le «Tchologo festival» 2018 sera meublé par plusieurs activités. Il s’agit entre autres, des conférences, une campagne de vaccination, de déparasitage et de soins gratuits, une exposition commerciale des entreprises et coopératives de la région, un carnaval, des prestations de danses du terroir, un tournoi de maracana et bien d’autres activités, rapporte la même source.

Le Tchologo festival est une manifestation culturelle initiée en 2011 par l’actuel président de l’hémicycle ivoirien alors premier ministre.

Ce festival se veut un cadre de rencontre annuelle des ressortissants de la région du Tchologo en vue de promouvoir les cultures des peuples sénoufo et malinké.

C’est également une tribune de rassemblement et de brassage entre les communautés de la région, de la diaspora et des invités.