La justice nigériane va s’attaquer à la brutalité policière

Contrarié par le nombre croissant de citoyens maltraités par la police et autres agences de sécurité, le juge en chef du Nigeria (CJN), Walter Onnoghen, a ordonné que les magistrats en chef du pays inspectent périodiquement les commissariats de police et d’autres centres de détention dans leurs juridictions pour remédier à cette situation.L’adjoint spécial du CJN pour les médias, M. Awassam Bassey, a déclaré dans un communiqué jeudi à Abuja que cette mesure faisait suite aux proportions effrayantes d’horribles incidents de brutalité policière, arrestation excessive, détention et extorsion de citoyens nigérians innocents par des officiers à travers le pays ces derniers temps.

Selon le communiqué, cette décision est une « directive de pratique sur le rôle des magistrats dans la réduction de la brutalité policière » publiée le mercredi 20 juin 2018, conformément aux dispositions de la loi sur l’administration de la justice pénale.

Le texte ajoute que celle-ci doit être transmise aux magistrats en chef par l’intermédiaire de leurs juges en chef respectifs dans les 36 États et territoire de la capitale fédérale, Abuja.