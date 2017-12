La lĂ©galisation de la pilule contraceptive en France a Ă©tĂ© votĂ©e Ă l’AssemblĂ©e le 19 dĂ©cembre 1967 au terme d’un processus lent et difficile.

Rappel des principales dates d’une longue marche vers la libertĂ© de contraception:

– 1920 : l’interdit nataliste –

Au sortir de l’hĂ©catombe de la Première Guerre mondiale, il faut « repeupler » la France. La majoritĂ© du Bloc national Ă l’AssemblĂ©e vote le 31 juillet 1920 une loi nataliste qui rĂ©prime la « provocation Ă l’avortement » ainsi que « la propagande anticonceptionnelle », ce qui interdit, de fait, la publicitĂ© et la vente des moyens de contraception.

– 1960: les premières pilules –

Les premiers contraceptifs oraux fĂ©minins, Ă base d’hormones synthĂ©tiques, sont autorisĂ©s au dĂ©but des annĂ©es 60 aux Etats-Unis, puis en Australie, Allemagne et Grande-Bretagne. La France reste Ă la traĂ®ne en raison de l’interdit de 1920.

– 1966: Neuwirth propose –

Le 18 mai 1966, le dĂ©putĂ© gaulliste de la Loire Lucien Neuwirth dĂ©pose une proposition de loi pour libĂ©raliser la contraception et lĂ©galiser la pilule. C’est la 11e du genre mais la toute première Ă ĂŞtre dĂ©posĂ©e par un Ă©lu de droite.

– 1967: le parlement vote –

Le 1e juillet 1967, la proposition de loi du dĂ©putĂ© Neuwirth est examinĂ©e en première lecture Ă l’AssemblĂ©e nationale. Après amendement par le SĂ©nat, elle revient Ă l’AssemblĂ©e le 14 dĂ©cembre 1967 et est adoptĂ©e le 19 dĂ©cembre.

Le texte prĂ©voit que les contraceptifs soient dĂ©livrĂ©s sur ordonnances ou certificats de non contre-indication nominatifs, limitĂ©s dans le temps, et accompagnĂ©s « d’un bon tirĂ© d’un carnet Ă souche ».

La contraception n’est autorisĂ©e pour les mineures (la majoritĂ© est alors Ă 21 ans) que si elles disposent de l’accord Ă©crit d’un des parents.

– 1969/72: lents dĂ©crets d’application-

Il faut attendre le 3 fĂ©vrier 1969 pour que les premiers dĂ©crets d’application soient publiĂ©s. Leur publication s’Ă©chelonnera jusqu’en 1972.

Lucien Neuwirth parlera d’un « sabotage dĂ©libĂ©ré » par la « puissance administrative » qui a « bloquĂ© la prĂ©paration et la publication des dĂ©crets d’application ».

– 1974 : la sĂ©cu rembourse –

Portée par Neuwirth et la nouvelle ministre de la Santé Simone Veil, la loi du 4 décembre 1974 corrige et dépasse celle de 1967: la pilule est désormais remboursée par la sécurité sociale et les Centres de planification peuvent la délivrer gratuitement et anonymement à des mineures.

La majorité étant abaissée à 18 ans (depuis juillet 1974), le consentement parental est éliminé pour celles qui ont entre 18 et 21 ans.

– 1975 : lĂ©galisation de l’IVG –

La loi du 17 janvier 1975 dite loi Veil lĂ©galise l’interruption volontaire de grossesse (IVG) qui peut dĂ©sormais ĂŞtre pratiquĂ©e sous conditions en France. Son remboursement par la sĂ©curitĂ© sociale sera votĂ© en 1982.

– 1999: pilule du lendemain –

Depuis 1999, la pilule du lendemain ou pilule de contraception d’urgence (PCU) est disponible dans les pharmacies sans prescription mĂ©dicale.

A partir de 2002, elle est délivrée gratuitement et anonymement par les pharmaciens aux mineures qui en font la demande.