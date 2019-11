La marche verte s’impose à la Une des quotidiens marocains

La Marche Verte est le principal sujet commenté par les quotidiens marocains parus ce mercredi.+Al Bayane+ écrit que l’anniversaire de la Marche Verte est une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective des Marocains eu égard à son originalité et à son impact sur l’avenir du pays.

La portée d’un tel évènement a été considérable à plusieurs niveaux, poursuit le quotidien, notant qu’il a donné lieu à une nouvelle dynamique qui a permis au Maroc de devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Le résultat est là ! En 2019, le tissu socio-économique du Royaume s’est diversifié, sa population a plus que doublé et plus de 70% de Marocains ont vu le jour après la Marche Verte, souligne-t-il.

Le changement le plus spectaculaire a concerné bien évidemment les provinces sahariennes qui ont connu au cours de ces années un développement faramineux sur tous les aspects : développement des villes et sédentarisation de la population, édification d’une infrastructure moderne et la réalisation de projets économiques productifs, explique-t-il.

Ce processus de développement tous azimuts se poursuit à un rythme accéléré avec le lancement d’un ambitieux programme de développement des provinces du Sud ayant mobilisé 77 milliards de dirhams sur la période 2015-2021, fait-il savoir.

Pour +L’Opinion+, la marche verte est un nom qui renvoie au mieux à une sorte de patriotisme légendaire chez les générations montantes.

Le patriotisme des Marocains perdure, comme en attestent plusieurs indices à l’instar du nombre impressionnant de candidatures bénévoles au service militaire après son rétablissement officiel, rappelle le jorunal.

« Ce qui démontre que le nationalisme des Marocains et leur amour pour leur patrie demeurent intacts. Encore faut-il savoir les canaliser », conclut-il.

+Al Akhbar+ rapporte que pour la troisième année d’affilée, la Fédération Royale Marocaine de Football organise, ce mercredi, un match de gala à Laâyoune à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte. Et comme chaque année, des dizaines de stars marocaines, africaines et internationales ont été invitées à cette festivité.

Il ne s’agit pas seulement de stars issues du monde du football, mais aussi d’artistes de renommée et de sportifs de toutes disciplines.

La bonne nouvelle est que le match qui se jouera ce mercredi au stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune sera libre d’entrée pour les spectateurs. Parmi les grands noms qui seront présents, on note la légende argentine Diego Maradona, les Brésiliens Ronaldinho et Rivaldo, le Portugais Luis Figo, ou encore le Britannique David Beckham.

Sur le plan africain, il y aura la participation des Camerounais Samuel Eto’o et Roger Milla, du Sénégalais Khalilou Fadiga et du Zambien Kalusha Bwalya, auquels s’ajouteront d’anciennes gloires du ballon rond marocain, à l’instar de Noureddine Naybet, Mustapha Hadji et Salaheddine Bassir.