La marine nigÃ©riane dÃ©truit 150 raffineries illÃ©gales

La marine nigĂ©riane a dĂ©clarĂ© avoir dĂ©truit près de 150 raffineries illĂ©gales entre juin 2017 et janvier 2018 dans les Ă©tats pĂ©troliers de Rivers, Akwa Ibom et Cross River.Le vice-amiral Victor Adedipe, commandant de l’Escadrille navale de l’est (FOC) a dĂ©clarĂ© vendredi que le commandement avait assistĂ© Ă une rĂ©duction drastique du vol de pĂ©trole brut et de la piraterie.

Adedipe faisait cette mise au point lors de la remise du commandement Ă son successeur, le contre-amiral Matthew Emuekpere Ă Calabar.

Il a attribué les succès obtenus aux patrouilles constantes par le personnel naval en mer, ajoutant que le commandement avait également fait échouer le piratage de plusieurs navires en mer.

«Pendant la pĂ©riode oĂą j’Ă©tais aux commandes, mon Ă©quipe et moi-mĂŞme avons pu apporter notre contribution principalement dans deux domaines clĂ©s que sont les opĂ©rations et le bien-ĂŞtre.

« Au cours de la pĂ©riode, nous avons pu fermer 150 raffineries illĂ©gales dans la zone d’opĂ©ration du commandement. Cela grâce Ă nos patrouilles agressives contre le siphonnage illĂ©gal de pĂ©trole brut.

« Dans le domaine du bien-ĂŞtre, avec un très fort soutien du quartier gĂ©nĂ©ral de la marine, le commandement a pu ajouter de la valeur Ă l’ensemble de ses casernes », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Il a Ă©galement fĂ©licitĂ© les autres agences de sĂ©curitĂ©, la communautĂ© et les gouvernements locaux des Etats de Rivers, d’Akwa Ibom et de Cross River pour leur soutien et a sollicitĂ© le mĂŞme appui Ă son successeur.