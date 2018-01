La Mauritanie solidaire avec le Sénégal après l’attaque de Ziguinchor

La Mauritanie a exprimĂ© sa solidaritĂ© et ses condolĂ©ances au SĂ©nĂ©gal après l’attaque meurtrière qui a eu lieu samedi dans le dĂ©partement de Ziguinchor, dans un message consultĂ© lundi Ă Nouakchott.« Nous avons appris avec consternation et tristesse la nouvelle de l’attaque armĂ©e survenue le samedi 6 janvier 2018 dans l’arrondissement de Niaguis, dĂ©partement de Ziguinchor, et qui a fait plusieurs morts et blessĂ©s », peut on lire dans ce message adressĂ© par le prĂ©sident mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz Ă son homologue sĂ©nĂ©galais Macky Sall.

« En cette douloureuse occasion, je vous exprime, et Ă travers vous au peuple et au gouvernement sĂ©nĂ©galais frères ainsi qu’aux familles des victimes, nos sincères condolĂ©ances et notre entière solidarité », poursuit le texte.

Treize jeunes sĂ©nĂ©galais ont Ă©tĂ© tuĂ©s et six autres blessĂ©s lors d’une attaque samedi après-midi dans le dĂ©partement de Ziguinchor.

Les victimes Ă©taient partis Ă la recherche du bois dans la forĂŞt de Borofaye avant d’ĂŞtre capturĂ©es et exĂ©cutĂ©es Ă bout partant par des hommes armĂ©s.