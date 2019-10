La Mauritanie tient sa première maison d’édition et de distribution

Une maison d’édition et de distribution, la première du genre dans le pays, vient de voir le jour en Mauritanie pour « d’épargner aux auteurs mauritaniens l’effort matériel et physique du déplacement à l’étranger pour éditer leur production littéraire et intellectuelle », a appris APA mercredi.Du nom de « Sommets pour l’édition et la distribution », cette maison se fixe comme objectifs de propager la culture et le savoir dans la société mauritanienne et de rétrécir le fossé existant entre les différentes ethnies du pays, souligne la note.

Il s’agit également, pour les promoteurs de cette maison d’édition, d’approvisionner les libraires en livres nouveaux et modernes et d’épargner aux auteurs mauritaniens l’effort matériel et physique du déplacement à l’étranger pour éditer leur production littéraire et intellectuelle.

« Sommets pour l’édition et la distribution » accordera, selon ses promoteurs, un certain nombre de facilités et de services aux auteurs pour qu’ils puissent éditer leurs travaux et les distribuer à travers les plus grandes librairies arabes et mondiales, en plus de la participation aux foires du livre dans le monde.

La maison d’édition offrira aussi des services gratuits pendant les trois derniers mois de l’année en cours pour la production de romans, de recueils de comptes, des livres d’enfants, le développement personnel et humain, les recherches et thèses de fin d’études, les biographies des personnalités nationales, l’histoire, le patrimoine…

La nouvelle maison d’édition a en outre promis d’organiser des concours annuels d’écriture et de prendre en charge gratuitement l’édition des livres primés.

Elle s’est engagée, dans le même contexte, à organiser des mini-foires de livres dans la perspective de parvenir au but ultime, à savoir la foire internationale du livre à Nouakchott.

La traduction du français vers l’arabe et vice-versa sera, elle aussi, au menu des services offerts par le nouvel établissement dans le but, dit-il, d’informer sur la culture de toutes les ethnies et de les unifier.