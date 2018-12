La Mecque : Des érudits posent les jalons d’une charte islamique

Les érudits musulmans, ayant pris part à la « Conférence sur l’unité islamique » qui s’est tenu à La Mecque en Arabie Saoudite, ont décidé de constituer un « comité » chargé de mettre en place une « Charte islamique » devant réglementer les points de divergence entre les différentes composantes de la nation islamique.Selon les recommandations de ce conclave, tenu dernièrement, le Comité « représentera les différentes composantes de l’Islam » et sa mission sera « d’établir une charte islamique complète régissant les points de différence entre musulmans, ainsi que les constantes sur lesquelles ils se basent ».

Cette conférence, initiée par la Ligue mondiale musulmane en présence de près 1.000 érudits venant de 127 pays, a appelé à « une coopération efficace pour lutter contre la pauvreté, les épidémies et les catastrophes », rejetant l’utilisation de ces circonstances pour faire passer des projets d’expansion sectaires », lit-on dans le texte des recommandations.

Ils ont également condamné ce qu’ils ont appelé « les politiques d’assassinat et de déplacement forcé sur la base de la secte et rejeté les concepts de quotas sectaires », invitant les pays et les organisations à assumer « leurs responsabilités dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme et à mettre fin aux guerres et aux conflits ».

Les participants ont enfin souligné « l’importance du référentiel religieux de l’Arabie Saoudite pour tous les musulmans, en tant que voie qui illumine le chemin des musulmans ».