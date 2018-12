La ministre de la communication en vedette dans la presse béninoise

Les quotidiens béninois parvenus ce vendredi à APA traitent essentiellement de la nomination à l’ONU de la ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, dans l’équipe spéciale en charge de la finance digitale à la Une des quotidiens béninois.« Le mérite d’Aurélie Adam Soulé salué par l’ONU » barre à sa Une le quotidien national, La Nation, pour qui « au-delà de ses mérites dont le management pour l’essor de l’économie numérique au Bénin et au sein de la Francophonie est ainsi salué, c’est le Bénin qui est honoré à travers sa personne ».

« Le mérite de notre compatriote est d’autant plus grand, qu’à l’exclusion de ses qualités techniques, elle est la seule ‘’politique », ès qualité ministre, du pool d’experts nommés au sein de l’équipe spéciale sur le financement numérique », écrit le journal dans ses colonnes.

A travers cette nomination, Le Meilleur voit une « Aurélie Adam Soule Zoumarou prompte dans la vision du chef de l’Etat » et précise « qu’à l’initiative du secrétaire général de l’ONU, une équipe spéciale a été constituée, en vue de proposer les points d’ancrage stratégiques pour tirer avantage de la finance digitale au bénéfice des Objectifs de développement durable ».

Cette équipe est composée de six personnes dont la ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, informe le journal et La Priorité de conclure « Adam Aurélie Soulé parmi les 6 ».

Sous le titre « Le Bénin accélère son plan de redressement durable du secteur énergétique », Le Meilleur s’intéresse à l’organisation du sommet international pour le développement de l’Electricité en Afrique et explique que ce sommet a pour objectif de réunir dans un même creuset les principaux acteurs et partenaires du secteur électrique pour débattre de la situation actuelle de l’électricité afin d’en obtenir des pistes de sortie.

L’Autre Quotidien revient sur cette même actualité et arbore ce titre « Eradication de la pauvreté énergétique en Afrique, Side-Africa, pour un développement électrique soutenu ».

Dans ses colonnes, le quotidien informe que cette rencontre se tiendra sur trois jours au cours desquels les potentialités africaines en énergie électrique seront mises en exergue afin de permettre d’explorer de nouvelles solutions énergétiques.

Sur un tout autre sujet, Afrique Express revient sur la mise en place prochaine à Parakou (nord) du deuxième bloc politique appelé à soutenir le chef de l’Etat dans l’exercice de son mandat et pour la réussite de son mandat. A sa Une, le journal arbore cette manchette « Pour des victoires écrasantes aux prochaines échéances électorales, La mouvance présidentielle dévoile ce week-end sa deuxième machine ».