La MINUSCA annonce l’arrivée de son chef, Mankeur Ndiaye

Dans un communiqué de presse rendu public ce dimanche, la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique(MINUSCA) a annoncé l’arrivée du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine Mankeur Ndiaye depuis ce vendredi après-midi à Bangui.

Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye a été par la suite reçu par la Ministre des Affaires Etrangères Sylvie Baïpo Temon.

L’ancien ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye a échangé avec les différentes personnalités du pays, sur la mission que le Secrétaire général des Nations Unies lui a confié en RCA mais aussi de la situation du pays et surtout de la volonté commune, Nations unies et République centrafricaine de travailler la main dans la main pour la mise en œuvre de l’accord historique de paix et de réconciliation signé le 6 février dernier à Khartoum.