La mort du petit Excel Konan toujours à la Une des journaux ivoiriens

La mort par noyade du petit Excel Konan continue d’alimenter la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, samedi, sur l’ensemble du territoire national, au lendemain du déferrement des principaux suspects de cette affaire qui fait grand bruit dans le pays.Affaire Excel Konan : le principal suspect et son vigile déférés, informe le journal à capitaux publics Fraternité Matin. Mort du petit Excel dans une résidence à Marcory : Djiré Abdoul Aziz et son vigile déférés et inculpés d’homicides involontaires, hier, précise Soir Info, selon qui, de graves contradictions circulent dans le camp de l’homme d’affaires.

« Djiré et son gardien déférés, hier. Son avocat fait le déballage, reprend à son tour » L’Inter, là où en couverture de L’Intelligent d’Abidjan, le procureur Ricahrd Adou explique « comment l’enfant Konan Excel est mort et pourquoi Djiré Abdoul et son vigile sont poursuivis ».

Une révélation de découverte d’armes à feu chez le procureur militaire Ange Kessy alimente également la Une des journaux ivoiriens. Situation sécuritaire : graves révélations sur le stock d’armes à feu retrouvé chez Ange Kessy, titre à ce propos Soir Info.

Après la découverte d’une poudrière chez Ange Kessy, le tribunal militaire fait des précisions, renseigne de son côté L’Inter.

En page politique, les tabloïds ivoiriens se font l’écho de la passe d’armes en cours entre pro-RDR et pro-Forces nouvelles. Le camp Soro met en garde le régime, souligne à ce sujet Le Quotidien d’Abidjan qui dit « craindre pour notre pays les jours à venir ».

« Arrêtez d’instrumentaliser notre justice », rapporte ensuite ce journal en citant un mouvement proche du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro. « C’est le RDR qui m’a fait », a reconnu M. Soro, hier, devant les députés de cette formation politique, désavouant à nouveau Touré Moussa et Franklin Nyamsi (ndlr : tous deux membres du service de la communication du cabinet privé de Soro), relève pour sa part Le Patriote.