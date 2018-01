La nouvelle arme nord-coréenne qui fait froid dans le dos, l’ICBM en glace

Les Nord-Coréens se promenant au festival de sculpture sur glace de Pyongyang ont pu admirer une réplique venue du froid de son dernier engin balistique, le missile intercontinental Hwasong-15.

Sur des images publiĂ©es mercredi par le journal officiel Rodong Sinmun, on voit des spectateurs vĂŞtus d’Ă©pais manteaux d’hiver prendre la pose le soir du Nouvel An devant la statue gĂ©ante, agitant appareils photo et tĂ©lĂ©phones pour l’immortaliser.

Le Hwasong-15 testé en novembre est capable selon Pyongyang de frapper le territoire continental des Etats-Unis.

« La sculpture sur glace Ă©voque l’incident de novembre qui a suscitĂ© un Ă©norme enthousiasme parmi des dizaines de millions de soldats et de gens », Ă©crit le journal.

Le dirigeant nord-corĂ©en s’est servi de son adresse Ă la nation du Nouvel an pour rĂ©pĂ©ter que son pays Ă©tait un Etat nuclĂ©aire Ă part entière, avertissant qu’il avait en permanence Ă sa portĂ©e le « bouton » atomique.

Il a Ă©galement tendu la main Ă SĂ©oul, Ă©voquant un rĂ©chauffement des relations bilatĂ©rales et une participation aux jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en CorĂ©e du Sud.

Les visiteurs du Festival, qui s’est ouvert dimanche sur la place Kim Il-Sung, pouvaient Ă©galement contempler la rĂ©plique de monuments nord-corĂ©ens, de dauphins, d’un tracteur et d’un bateau de pĂŞche.