La Palestinienne Ahed Tamimi, pasionaria de la lutte contre l’occupation

Avec ses longs cheveux blonds bouclĂ©s et ses yeux clairs, l’adolescente Ahed Tamimi, dĂ©tenue pour avoir frappĂ© deux soldats israĂ©liens, est devenue pour les Palestiniens une icĂ´ne de la lutte contre l’occupation israĂ©lienne.

Dans une vidĂ©o filmĂ©e avec un tĂ©lĂ©phone portable le 15 dĂ©cembre et devenue virale sur les rĂ©seaux sociaux, Ahed, 16 ans, est vue s’approcher avec sa cousine Nour Naji Tamimi, 21 ans, de deux soldats appuyĂ©s sur un muret, dans la cour de sa maison selon sa famille, puis leur donner des coups de pied et de poing et des gifles.

L’incident est survenu dans le village de Nabi Saleh, en Cisjordanie, territoire palestinien occupĂ© depuis 50 ans par IsraĂ«l, en pleine vague de manifestations contre la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre unilatĂ©ralement JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

Les soldats demeurent impassibles face Ă ce qui semble relever davantage de la provocation que de la volontĂ© de faire mal. Puis ils s’Ă©loignent. Ahed, sa cousine ainsi que sa mère, qui apparaĂ®t aussi sur la vidĂ©o, ont Ă©tĂ© ensuite arrĂŞtĂ©es.

Jeudi, l’adolescente, qui a dĂ©jĂ vu sa garde Ă vue prolongĂ©e, comparaissait de nouveau devant un tribunal militaire israĂ©lien en Cisjordanie qui doit statuer sur son sort.

– MarquĂ©e par l’occupation –

En 2012 dĂ©jĂ , la fillette s’Ă©tait distinguĂ©e en brandissant le poing sous le nez de soldats israĂ©liens, des images qui avaient fait le tour du monde et qui lui avaient valu d’ĂŞtre reçue par Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre turc.

Trois ans plus tard, Ă l’Ă©tĂ© 2015, elle Ă©tait sur des images Ă©galement remarquĂ©es, parmi des femmes qui tentaient de faire lâcher prise un soldat plaquant contre un rocher un enfant au bras dans le plâtre, son petit frère.

La police israĂ©lienne a arrĂŞtĂ© Ahed Tamimi le 19 dĂ©cembre Ă cause de l’incident du 15 dĂ©cembre, mais aussi pour des faits antĂ©rieurs dont elle est soupçonnĂ©e, comme des jets de pierres et des agressions contre les soldats, selon le juge qui a validĂ© sa garde Ă vue.

NĂ©e en 2001 Ă Nabi Saleh, l’adolescente a vĂ©cu dans une ambiance de rĂ©sistance. Ses parents qui y possèdent une maison et du terrain sont Ă la pointe de la contestation contre l’occupation israĂ©lienne dans le village.

Son père Bassem, souvent Ă la tĂŞte de manifestations contre les colons israĂ©liens, a Ă©tĂ© emprisonnĂ© plusieurs annĂ©es par IsraĂ«l. Il raconte que sa fille a Ă©tĂ© marquĂ©e par les rĂ©cits d’incursions et d’arrestations des forces israĂ©liennes, et affirme que la famille compte plusieurs « martyrs », dont l’oncle et la tante d’Ahed.

« Je ne peux pas penser Ă mon avenir parce que l’occupation m’en empĂŞche », indiquait sur une vidĂ©o mise en ligne en fĂ©vrier 2017 l’adolescente, qui rĂŞvait de devenir footballeuse.

« Pour résister, nous ne sommes pas seulement actifs à travers les manifestations mais nous résistons aussi via les médias », avait-elle ajouté.

ScolarisĂ©e dans un lycĂ©e de Ramallah, siège de l’AutoritĂ© palestinienne en Cisjordanie, elle disait aimer faire plus tard des Ă©tudes de droit « pour pouvoir dĂ©fendre sa famille et son village ».

– ‘Provocatrice’ –

Déçus par l’absence de perspective de règlement de paix avec IsraĂ«l et exaspĂ©rĂ©s par la dĂ©cision de Donald Trump sur JĂ©rusalem, les Palestiniens voient en elle une nouvelle hĂ©roĂŻne de leur lutte.

Des réfugiés palestiniens au Liban ont récemment brandi son portrait à Beyrouth pour demander sa libération.

« Elle vaut mille hommes », commentent certains internautes qui saluent sa « bravoure face à des +minables+ qui jugent des enfants car ils sont incapables de faire face aux grands hommes ».

Le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas a appelĂ© le père d’Ahed et saluĂ© l’engagement de la famille Tamimi dans la lutte contre l’occupation, selon l’agence Wafa.

L’ancien ambassadeur israĂ©lien aux Etats-Unis et dĂ©putĂ© Ă la Knesset, Michael Oren, a en revanche critiquĂ© la famille Tamimi « qui recrute des enfants pour provoquer des soldats devant les camĂ©ras ».

Quant aux mĂ©dias israĂ©liens, ils la dĂ©crivent comme une « provocatrice qui sait mĂ©diatiser ses actes », alors que pour une fois dans le conflit israĂ©lo-palestinien, ce sont des images de soldats faisant preuve de retenue qui font parler d’elles, et non pas celles d’un usage excessif de la force souvent reprochĂ© Ă l’armĂ©e israĂ©lienne.