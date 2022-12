La performance des Lions de l’Atlas au Mondial au menu des quotidiens marocains

La performance de l’équipe nationale à la Coupe du monde de football, Qatar 2022, est le principal sujet traité par les quotidiens marocains parus ce lundi.Sous te titre « Les Leçons du Mondial », +Le Matin+ écrit que le Onze national a réussi une campagne exceptionnelle qui a forcé l’admiration et l’estime de tout le monde. Mais au-delà de cette prouesse qui restera dans les annales, il est des leçons à tirer pour être toujours au rendez-vous des plus grandes compétitions. Dupliquer l’expérience réussie de l’Académie Mohammed VI de football au niveau des régions, professionnaliser davantage le championnat national, accorder plus d’importance à la préparation physique des joueurs… autant de propositions à examiner sérieusement à l’avenir pour pouvoir rééditer l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 et aller même plus loin.

Selon le quotidien, L’assistance vidéo à l’arbitrage, une technique à réformer. Loin de régler les injustices, cet outil les a aggravées pour ce qui est de notre équipe nationale. Une réforme du fonctionnement du VAR est nécessaire. La proposition est que pour les rencontres internationales, un représentant de chaque équipe accède à la salle du VAR en qualité d’observateur avec la possibilité d’attirer l’attention des arbitres du VAR qui restent toujours souverains, pour revoir/analyser une séquence et, le cas échéant, interpeller l’arbitre du terrain séance tenante qui a la dernière décision. L’idée est de pouvoir corriger avant qu’il ne soit trop tard.

Piur sa part, +L’Opinion+ écrit que l’équipe nationale a réalisé dans les stades du Qatar un parcours « plus que parfait », en donnant du fil à retordre aux grandes nations du football mondial, attribuant “cette belle performance” notamment au “projet Royal où la priorité a été donnée aux infrastructures sportives de base”, ainsi qu’à la logistique mise en place par la Fédération Royale Marocaine de Football.

Au-delà de cette performance, les prouesses de l’équipe nationale ont laissé émerger le degré de symbiose qui existe entre toutes les composantes du peuple marocain, relève l’éditorialiste.

Les images du Roi Mohammed VI, qui a partagé la liesse de son peuple, “ont démontré la communion qui existe entre le Roi et son peuple”, ajoute-t-il.

La performance de l’équipe nationale du Maroc a eu des échos dans toute l’Afrique et au sein de tous les pays arabo-musulmans de la Palestine au Sénégal, en passant par l’Egypte, le Liban, le Cameroun, la Côte d’Ivoire…, tous ont soutenu les Lions de l’Atlas comme s’ils soutenaient leur propre équipe nationale, relève-t-il.

Dans la même veine, +l’Économiste+ écrit que la Coupe du monde 2022 fait partie de ces moments de l’histoire où un état de grâce se dégage, où tout un chacun se mobilise pour une cause commune, soulignant que cette compétition “a su galvaniser tout un pays, toute une région et tout un continent” et “a surtout permis de croire en nous”.

Les leçons de ce mondial dépassent évidemment le seul domaine du foot. “Sortir de ses croyances limitantes, croire en ses capacités, oser rêver grand, travailler dur pour réaliser son rêve, apprendre de ses erreurs, se battre jusqu’au bout…, le tout avec nya (la foi)”, note la publication.

“Nya”, brandie par le sélectionneur Walid Regragui, ne peut être traduite par un seul mot, puisqu’il s’agit d“un mélange entre foi et bonne intention”, la foi en la réalisation d’un objectif ardemment désiré, par la puissance de l’intention, explique-t-il.

Il faut profiter de ce moment de grâce, comme il y en a très peu dans ce monde, de cette “extraordinaire ferveur” et de cette prise de confiance pour attaquer nos grands chantiers, avec la conviction qu’on peut y arriver, soutient-il.

L’école marocaine, un de nos chantiers les plus stratégiques, ne peut sortir de son abysse si personne n’y croit!, estime-t-il.