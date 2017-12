La polÃ©mique sur l’argent de la traque des biens mal acquis toujours en exergue

Les quotidiens sĂ©nĂ©galais parvenus vendredi Ă APA traite toujours de la polĂ©mique sur l’argent recouvrĂ© dans le cadre de la traque des biens mal acquis, un dĂ©bat suscitĂ© par une sortie mĂ©diatique de l’ex-Premier ministre, Aminata TourĂ© affirmant que 200 milliards f cfa ont Ă©tĂ© recouvrĂ©s.«DĂ©bat des 200 milliards de recouvrement annoncĂ©s par l’ancien Pm-Le Gouvernement se dĂ©marque de Mimi» et annonce que seuls 152 milliards f cfa sont recouvrĂ©s et versĂ©s dans les budgets 2012 et 2015, informe L’Observateur.

Parlant de cette polĂ©mique sur «le butin de la traque», nos confrères de L’As notent que «le Gouvernement entre dans la danse» et fait Ă©tat de 152 milliards f cfa, contre 252 milliards annoncĂ©s par Mimi TourĂ©.

«ProcĂ©dures contre l’enrichissement illicite-152,9 milliards f cfa dĂ©jĂ recouvrĂ©s», titre le quotidien national Le Soleil qui prĂ©cise qu’il s’agit d’un «montant Ă©volutif sous rĂ©serve du recouvrement de certains biens dont l’Ă©valuation est en cours».

Pour Le TĂ©moin, «le Gouvernement vole au secours de Mimi Touré» et annonce dans un communiquĂ© que 152 milliards f cfa ont fait l’objet de finances rectificatives.

De son cĂ´tĂ©, Walfadjri recueille la première dĂ©claration de l’ex-procureur de la Cour de rĂ©pression de l’enrichissement illicite (CREI) depuis son limogeage et note que «Aliou Ndao solde ses comptes».

«La chancellerie viole la loi de façon dĂ©libĂ©rĂ©e. Notre justice traverse une crise profonde Ă cause du manque d’indĂ©pendance du fait de l’exĂ©cutif», affirme Aliou Ndao.

Le TĂ©moin reste avec la justice, se focalisant ainsi sur ce colloque national de l’Union des magistrats sĂ©nĂ©galais (UMS). «Les magistrats s’Ă©tripent sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature (CSM)», rapporte le journal.

«Colloque sur la magistrature-L’UMS juge son indĂ©pendance», titre EnQuĂŞte, dans lequel journal, Souleymane TĂ©liko, prĂ©sident de l’UMS estime qu’ «il faut promouvoir le mĂ©rite, l’intĂ©gritĂ© et la compĂ©tence».

Pour Me Doudou Ndoye, «ce sont les procureurs qui ont le pouvoir et non les juges».

LibĂ©ration parle de terrorisme et renseigne qu’ «une SĂ©nĂ©galaise est dans les rangs de Boko Haram».

A sa Une, Le Quotidien parle de l’Ă©lection comme prĂ©sident de la RĂ©publique de l’ancien footballeur libĂ©rien, et note : «Weah galon d’or».