La politique en couverture des journaux camerounais

Les perspectives de la nouvelle annĂ©e, Ă la lumière des crises et des dĂ©fis sociopolitiques, Ă©taient en couverture d’une infime partie des journaux camerounais parus jeudi, au moment oĂą leurs confrères continuent d’observer une pause annuelle.Dans la crise sĂ©cessionniste qui secoue les rĂ©gions anglophones depuis plus d’un an, The Guardian Post s’est penchĂ© sur le mystère entourant le meurtre des forces de sĂ©curitĂ© dans le dĂ©partement de la Manyu (Sud-Ouest).

 Il s’agit, explique la publication, d’une histoire insolite avec des combattants dĂ©nommĂ©s «Odeychi», qui roulent pour l’indĂ©pendance de la «RĂ©publique d’Aambazonie», tuent des membres des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© qui, Ă leur tour, n’arrivent pas Ă les cerner. Il s’agit manifestement, ose The Guardian Post, d’une affaire de mysticisme qui hante aujourd’hui tous les militaires et gendarmes envoyĂ©s au front.

Et, revenant sur le message du chef de l’État Ă la nation, le 31 dĂ©cembre dernier, la mĂŞme publication rappelle que Paul Biya a promis, pour 2018 et rĂ©pondant indirectement Ă ceux qui l’accusent de manque d’esprit d’ouverture face aux vellĂ©itĂ©s sĂ©paratistes, de faire de nouveaux efforts afin de conserver un Cameroun uni et indivisible.

C’est en effet un prĂ©sident de la RĂ©publique Ă la fois ferme, rĂ©solu et optimiste qu’a redĂ©couvert Ă l’occasion L’Essentiel : il annonce l’arrestation et la mise en jugement des terroristes, qu’ils soient de la secte islamiste Boko Haram ou des sĂ©cessionnistes des rĂ©gions anglophones, en mĂŞme temps qu’il promet le parachèvement de la mise en place des institutions prĂ©vues par la Constitution de 1996 ainsi que la tenue effective des Ă©lections (prĂ©sidentielle, lĂ©gislatives et municipales) programmĂ©es en 2018.

Et c’est ce prĂ©sident qui, annoncĂ© le quotidien Ă capitaux publics Cameroon Tribune, reçoit, ce jeudi au Palais de l’unitĂ©, les vĹ“ux de nouvel an des membres du corps diplomatique et des corps constituĂ©s nationaux.

C’est souvent l’occasion, anticipe la publication, dans sa rĂ©ponse aux vĹ“ux, de parcourir les grands sujets de l’actualitĂ© nationale et internationale de l’heure (chute continue des cours de certaines matières premières, terrorisme, changements climatiques, etc.).

Mais Paul Biya, temporise Le Jour, n’a pas le monopole des vĹ“ux Ă ses concitoyens puisque des leaders de l’opposition, pour la mĂŞme occasion, se sont penchĂ©s sur la crise anglophone, la situation Ă©conomique, l’annĂ©e Ă©lectorale ou encore les questions sociale.

Et le journal de revisiter la vision sur ces questions non seulement du chef de l’Etat, mais Ă©galement de Maurice Kamto (Mouvement pour la renaissance de la RĂ©publique, MRC) de Akere Muna (candidat indĂ©pendant), prĂ©sentĂ©s comme de sĂ©rieux challengers Ă la magistrature suprĂŞme.